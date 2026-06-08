Petro en X: de “Heil Hitler” a decir que el M-19 era un “ejército de Bolívar”

El presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en redes sociales el fin de semana con declaraciones que escalaron hasta nivel diplomático internacional. Uno de los puntos más críticos fue la publicación de la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de X. Ese mensaje fue una respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta Lleras titulada “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”. La alusión al régimen nazi provocó un rechazo inmediato. “Heil Hitler” (en español, “Salve, Hitler” o “Viva Hitler”) fue un saludo y lema político utilizado de manera obligatoria en la Alemania nazi para expresar lealtad y obediencia absoluta al dictador Adolf Hitler. Lea también: Aunque Petro niega uso de “prisiones” por el M-19, las “cárceles del pueblo” de ese grupo sí existieron Precisamente por ello, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, cuestionó con dureza el uso de esa expresión y la calificó como una “bajeza vergonzosa” y una conducta inadmisible. Además, exigió una disculpa pública antes del viaje de Gustavo Petro a Nueva York para asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco de la presidencia rotativa que ejercerá Colombia durante este mes.

Para la diplomacia israelí, el mandatario colombiano cruzó una línea al recurrir a símbolos asociados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Petro no guardó silencio y continuó intentando implantar su idea, sin pruebas, de un posible “fraude”. No se pierda: Falso detective: René Guarín, exM-19 y nuevo director de la DNI, quiso hacer un secuestro en 1988 En una respuesta a la politóloga Sandra Borda, quien se refirió al entonces candidato Iván Cepeda y cuestionó que reconociera los resultados electorales ocho días después de la primera vuelta, el jefe de Estado respondió: “Yo nunca acepté el resultado de las elecciones del 19 de abril de 1970, y mucho tiempo después varios de sus protagonistas lo confesaron. Ese fraude nos llevó a las armas y a crear el M-19, quien con su proceso de paz cambió la Constitución en una Asamblea Constituyente”. Más tarde, el mandatario volvió a utilizar su cuenta de X para insistir en esa narrativa. En otro mensaje afirmó: “Yo no pertenecí a guerrilla alguna sino a un ejército de Bolívar”. Bajo esa lógica, Petro sostuvo que su participación en el M-19 no debe ser calificada como guerrillera, sino como un “compromiso con los principios que dieron origen a la Constitución de 1991”, la cual, según él, ayudó a construir tras la derogación de la Constitución de 1886, a la que calificó de “arcaica”. No se pierda: Revelan que René Guarín, nuevo director de la DNI, participó en secuestro cuando era del M-19

El rol de Petro en el M-19

A pesar de la narrativa actual del presidente Gustavo Petro, exintegrante del desaparecido M-19, quien prefiere el término “ejército de Bolívar” para distanciarse del concepto tradicional de guerrilla, los archivos de inteligencia militar de la época, consultados por EL COLOMBIANO, ofrecen un registro detallado de su militancia subversiva. Según la documentación, Petro no era un simple militante de base sino que los informes lo sitúan como un cuadro de dirección intermedio. En esta estructura, operaba bajo la cadena de mando de la Regional Bogotá, liderada en aquel entonces por un jefe identificado con el alias de Santiago, quien coordinaba a unos 80 combatientes y un arsenal de aproximadamente 70 armas largas y 45 cortas. Lea también: El caso noviembre y la esquiva verdad del Palacio El rol operativo de Petro se concentró en el municipio de Zipaquirá, donde tuvo a su cargo directo la dirección de tres campamentos estratégicos ubicados en los barrios La Paz, Bolívar 83 y en el sector noroccidental de la localidad. Fue allí, precisamente, que Petro mantuvo su presencia como militante clandestino del M-19, pero siendo concejal de Zipaquirá en la década de 1980. En Zipaquirá, entonces, impulsó la fundación del barrio Bolívar 83, donde fue capturado el 24 de octubre de 1985 por tropas del Ejército por porte ilegal de armas, dos semanas antes de la toma guerrillera al Palacio de Justicia y la retoma militar, caso por el que Petro incluso llegó a ser investigado en su momento por los extintos juzgados 26 de Instrucción Criminal ambulante; 30 de Instrucción Criminal y 14 Superior. No se pierda: Los hilos de Pablo Escobar en la toma del Palacio: así lo relataron exguerrilleros, capos y testigos Su presencia en Zipaquirá, entonces, no tenía un propósito puramente político: los papeles lo ubican en puntos neurálgicos del M-19 para el “almacenamiento de armas, el adoctrinamiento urbano y el entrenamiento táctico”. Los informes de inteligencia de la época reportan que en esa regional se hacían entrenamientos de guardias nocturnas, infiltración de patrullas y simulacros de asalto a instalaciones militares.

Ataques a Yerry Mina

En redes este fin de semana,Petro no solo atacó a periodistas, también a futbolistas. Justo el defensa de la Selección, Yerry Mina, quedó atrapado en una ola de ataques gracias a un post del presidente. En la publicación aparecían dos fotografías de Yerry Mina: una junto al expresidente Álvaro Uribe y otra junto a Petro. El mensaje que acompañaba las imágenes decía: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

Esto desató una inmediata tormenta política. Mientras simpatizantes del Gobierno defendieron la referencia histórica al esclavismo y a las élites coloniales, sectores de oposición acusaron al mandatario de instrumentalizar la imagen del futbolista para una disputa política. Lea aquí: 40 años del Holocausto: los detalles de cómo se llegó a la impunidad para el M-19 El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, calificó el mensaje como una “baja y ruin manifestación de racismo presidencial”, mientras que el periodista Sebastián Nohra difundió capturas de pantalla con mensajes ofensivos y racistas que comenzaron a aparecer en la cuenta de Instagram del jugador.