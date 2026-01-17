Revelan que René Guarín, nuevo director de la DNI, participó en secuestros cuando era del M-19

Una vez más, el presidente Gustavo Petro entrega uno de los cargos más importantes del Gobierno a personas de su círculo más cercano, sin que los cuestionamientos sobre su pasado incidan.
En esta ocasión se trata de René Guarín, un hombre que durante años permaneció en la sombra, pero que hoy cobra gran relevancia tras asumir como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
De esta manera, se convierte en el cuarto funcionario del gobierno de Petro en ocupar este cargo, después de Jorge Arturo Lemus Montañez, Carlos Ramón González —hoy prófugo de la justicia— y Manuel Alberto Casanova Guzmán. Todos exguerrilleros del M-19.
En contexto: René Guarín, ex M-19 y “veedor digital” de Petro, llega a la DNI
La llegada de Guarín a esta entidad estratégica de inteligencia ha generado malestar en sectores de la oposición, no tanto por tratarse de un movimiento político dentro del ajedrez del poder, sino porque, al igual que el presidente Petro, perteneció al Movimiento 19 de Abril (M-19) durante la década de 1980.
En ese mismo periodo, Guarín estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional y se desempeñaba como militante urbano realizando tareas operativas y de apoyo dentro del grupo guerrillero.