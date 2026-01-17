Revelan que René Guarín, nuevo director de la DNI, participó en secuestros cuando era del M-19

Una vez más, el presidente Gustavo Petro entrega uno de los cargos más importantes del Gobierno a personas de su círculo más cercano, sin que los cuestionamientos sobre su pasado incidan.



En esta ocasión se trata de René Guarín, un hombre que durante años permaneció en la sombra, pero que hoy cobra gran relevancia tras asumir como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De esta manera, se convierte en el cuarto funcionario del gobierno de Petro en ocupar este cargo, después de Jorge Arturo Lemus Montañez, Carlos Ramón González —hoy prófugo de la justicia— y Manuel Alberto Casanova Guzmán. Todos exguerrilleros del M-19. En contexto: René Guarín, ex M-19 y “veedor digital” de Petro, llega a la DNI La llegada de Guarín a esta entidad estratégica de inteligencia ha generado malestar en sectores de la oposición, no tanto por tratarse de un movimiento político dentro del ajedrez del poder, sino porque, al igual que el presidente Petro, perteneció al Movimiento 19 de Abril (M-19) durante la década de 1980. En ese mismo periodo, Guarín estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional y se desempeñaba como militante urbano realizando tareas operativas y de apoyo dentro del grupo guerrillero.

El intento secuestro en el que habría participado René Guarín

Si bien se desmovilizó en marzo de 1990, en el marco del acuerdo de paz con el M-19, un informe de prensa de la época, revelado por el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres, retrata su responsabilidad en medio del conflicto. El 28 de mayo de 1988 se registró un secuestro frustrado contra el publicista Jorge Valencia Ángel, gerente de la empresa Atlas Publicidad, perpetrado por miembros del M-19. En 2010, la periodista Claudia Morales explicó, en una investigación sobre este intento de secuestro, que al publicista Valencia Ángel lo trasladaron “a las afueras de Bogotá” y le hicieron abordar un vehículo campero en el que “iba René Guarín Cortés”. “En ese carro iban dos personas; una de ellas murió en un enfrentamiento con la Policía. La otra era María Antonia Espitia, que para esa época era estudiante de la Universidad Nacional”, contó Morales en ese entonces a Caracol Radio.

El secuestro fue impedido gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional, que detectó la operación y se enfrentó a varios integrantes del M-19 involucrados en el hecho. Durante el operativo, las autoridades incautaron diversas armas, entre ellas un fusil R-15 con 92 cartuchos, una carabina M-1 calibre .30 con 158 cartuchos, la cual había sido robada al Ejército el 8 de junio de 1986 durante un asalto al municipio de Nemocón, en el que murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila. Asimismo, se hallaron una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con 38 cartuchos, un revólver calibre 38 largo con 88 cartuchos, cinco granadas de fragmentación y otro revólver calibre 38, este último hurtado en un atraco a un ciudadano en Bogotá, según registros históricos del diario El Tiempo. Puede leer: Jorge Lemus sale de la DNI para la UIAF y su reemplazo es otro exM19 del círculo de Petro En medio del enfrentamiento entre la Policía y los miembros del M-19 que participaron en el secuestro frustrado de Jorge Valencia Ángel, murió Marco A. Pachón, pero también se produjeron capturas, entre ellas las de María Antonia Espitia y René Guarín, quien hoy funge como director de la Dirección Nacional de Inteligencia y al mismo tiempo es funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

De María Antonia, quien era residente del barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, se dice que posteriormente habría aparecido en un listado de células urbanas del PCCC (Partido Comunista Clandestino de Colombia) y que también habría tenido vínculos con el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia.

Sin embargo, es imposible entender a René Guarín sin mencionar la herida que marcó su activismo: el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, la cajera de la cafetería que desapareció durante la retoma militar. Durante décadas fue el rostro y la voz de los familiares de los desaparecidos. Ha sido un crítico feroz de la impunidad estatal y un buscador incansable de los restos de su hermana, entregados en 2016 después de 31 años. Siga leyendo: Los alcances de los ex M-19 en las agencias de inteligencia del Estado

“¿Qué garantías vamos a tener?”: alcalde Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció haber recibido información sobre una presunta utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para perseguir a la oposición democrática. “En varias oportunidades me han informado que tendrían una comisión exclusiva en Medellín para seguirnos y perseguirnos”, expresó el alcalde en un mensaje publicado en X.

El mandatario se pronunció sobre el pasado de Guarín: “Vea pues. Ahora quien llega a la dirección del DNI tiene experiencias en secuestros. ¿Qué garantías vamos a tener, por Dios, todos los colombianos?”, dijo en redes sociales.

