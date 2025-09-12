x

Habitante de calle ingresó a la sala VIP del aeropuerto El Dorado por un ducto; esto es lo que se sabe

El hombre entró primero a los ductos del baño del aeropuerto y luego cayó a la sala VIP del muelle D. Fue capturado por las autoridades.

  • El habitante de calle fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. FOTO: Andrés Camilo Suárez
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

12 de septiembre de 2025
bookmark

Un hecho sorprendió a pasajeros que se encontraban en el aeropuerto El Dorado cuando un habitante de calle cayó a la sala VIP del muelle D de la terminar aérea. Este suceso puso en duda los protocolos de seguridad en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el habitante de calle accedió a los ductos de ventilación de los baños y luego se desplazó por estos, hasta caer en la sala de la terminal.

Cuando el hombre estuvo en la sala, fue capturado por uniformados de la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes hicieron el respectivo trámite de judicialización del sujeto.

Ante lo ocurrido, diferentes entidades han salido a dar respuesta respecto al tema, pues varias preguntas quedaron en duda, especialmente la seguridad del aeropuerto bogotano.

Una de las preguntas es por qué el lugar no estaba monitoreado, a lo que El Dorado reiteró a través de un comunicado que por temas de intimidad no es posible instalar cámaras de seguridad en los baños.

Por otro lado, el concesionario responsable de la administración de la terminal aérea, OPAIN, confirmó que la persona ingresó de manera irregular al aeropuerto, “causando destrozos, rompiendo el techo en un baño y posteriormente cayendo a una altura aproximada de cuatro metros”.

En el comunicado del concesionario la entidad confirmó que la persona fue valorada médicamente en el lugar para verificar su estado de salud físico y mental, además de que no hubo afectaciones graves a los pasajeros. El hombre no registra antecedentes judiciales.

“Se trató de un hecho aislado que fue controlado oportunamente en coordinación con las autoridades. Es importante destacar que este evento no afectó la operación aérea ni los servicios del aeropuerto, que continuaron desarrollándose con total normalidad”, concluyó OPAIN en el comunicado.

Hace meses la seguridad de la terminal aérea de Bogotá se vio afectada en otro incidente cuando un joven, al parecer, hijo de un funcionario de la Aeronáutica Civil, ingresó sin autorización a una de las torres de control del aeropuerto. Este hecho dejó a varios funcionarios sancionados.

