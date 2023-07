“Lo que está haciendo es cambiar de fondo el modelo de atención porque las personas no vamos a tener una EPS, sino vamos a tener que afiliarnos a un centro de atención primaria (CAPS). Esa será la nueva puerta de entrada para acceder a los servicios de salud. Esos CAPS, que se estiman serán cerca de 2.000 y que muchos de los cuales hoy no existen, hay que empezar por construirlos y pensar quién y cómo los van a atender”.

“Exactamente. El CAPS saca una remisión y ahí continúa el trámite en los siguientes niveles de atención. En cuanto al tema de los medicamentos, serán comprados por un hospital público de forma centralizada y aún en el proyecto no es claro cómo va a ser la distribución y la dispensación. El gruesísimo de los medicamentos que consumen los colombianos se hacen a través del sistema de salud: entre menor sea la capacidad de ingreso de una familia, es más importante ese rol que tienen las EPS de garantizar esa distribución de medicamentos”.

“Sí. Y así no podrían hacer una vigilancia de la calidad del servicio en salud que le están brindando al paciente, hacer auditoría, vigilar la calidad del servicio y que se haya prestado atención, pero son los responsables del paciente”.

“Creo que hay un tema en el que el Gobierno, pese a los múltiples llamados que se han hecho desde muchos sectores, no le ha metido trabajo: la revisión de cuáles son los precios de medicamentos. El año pasado tuvimos una devaluación de más del 20 %, una inflación por encima del 13 % y los medicamentos están muy asociados al comportamiento del precio del dólar. Entonces, si para un laboratorio deja de ser viable traer un medicamento, lo dejan de traer a Colombia. Este es un mercado de competencia mundial como lo vimos con las vacunas”.

“Estamos en un problema de escasez de medicamentos, en el que las funciones del Gobierno que tienen que ver con la regulación o con la definición de precios máximos a los cuales se puede comprar ha estado tremendamente abandonada. En este Gobierno la comisión que define los precios de un grupo de medicamentos no se ha reunido ni una sola vez”.

¿La reforma podría incidir en el tema de los medicamentos?

“El tema de administración y compra de medicamentos es realmente muy sofisticado. Hoy hay pocas capacidades y el Estado tiene en unas funciones pequeñas que cumple de forma deficitaria. Ahora, no me imagino cómo será la administración de todos los medicamentos. Hay que revisar cuáles son las capacidades que tiene el Estado para hacer la operación de un sistema tan complejo como el de salud”.

¿Por qué cree que el Gobierno insiste en esta reforma, a pesar de las advertencias de que no es bueno para los colombianos cambiar el sistema?

“Creo que hay un tema ideológico profundo de sentir que los privados no pueden hacer parte de la prestación de un servicio público y social como la salud. Hay una posición ideológica de que los privados no son un actor válido ni legítimo, entonces hay que quitarle el manejo de los recursos porque no pueden manejar eficientemente los recursos. Pero lo que muestra la evidencia es todo lo contrario”.