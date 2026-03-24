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Esta sería la hipótesis sobre la muerte de la hermana de Dilan Cruz en accidente en Bogotá

Mayerly Cruz falleció en un hospital de la localidad de Kennedy luego de verse involucrada en un accidente de tránsito en el sur de la capital colombiana. El caso ha generado profunda conmoción, ya que la familia estaría viviendo una segunda tragedia tras lo ocurrido con Dilan Cruz en las protestas de 2019.

  • Revelan la posible causa de muerte de Mayerly Cruz, hermana menor del también fallecido Dilan Cruz. FOTO: Imagen tomada de redes sociales
    Revelan la posible causa de muerte de Mayerly Cruz, hermana menor del también fallecido Dilan Cruz. FOTO: Imagen tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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Las autoridades continúan con la investigación por la muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz Medina, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito el pasado 20 de marzo en el sur de Bogotá.

El caso ha generado profunda conmoción, no solo por la forma en que murió Mayerly mientras se desplazaba por la calle 26 Sur con carrera 72 (localidad de Kennedy), sino también porque representa otra tragedia para la familia de este joven que fue protagonista de las protestas de 2019.

Entérese: Estudio forense señala que disparo que mató a Dilan Cruz en 2019 fue deliberado

Por el momento, existe una hipótesis de las autoridades sobre las causas que habrían llevado al fallecimiento de Mayerly, de 22 años, quien al momento del accidente transitaba en una motocicleta de placas GKV13H, en un hecho en el que también estuvo involucrado un vehículo de servicio público.

Si bien las causas aún son materia de investigación, la principal versión preliminar indica que la joven habría estado transitando entre vehículos al momento del hecho, lo que habría provocado una posible pérdida de equilibrio y posteriormente el accidente, según revelaron a El Espectador.

Cabe recordar que la hermana de Dilan fue trasladada en estado crítico ese mismo día a la Clínica Medical en la localidad de Kennedy, donde permaneció luchando por su vida durante varias horas hasta su muerte el 21 de marzo.

Amplíe la noticia: Tras grave accidente en Bogotá, fallece hermana de Dilan Cruz, el joven que pereció durante el llamado “estallido social” en 2019

Durante el tiempo en que permaneció en el hospital, su familia hizo un llamado a la solidaridad a través de redes sociales, invitando a unirse en oración por la recuperación. Denis, una de sus hermanas, expresó en un video que Mayerly tenía varias partes del cuerpo comprometidas debido a la gravedad del accidente.

“Yo sé que todos los pacientes son importantes, pero en esta ocasión lo que pido es que no vaya a haber espacio para negligencias, errores y descuidos”, dijo la familiar, al mismo tiempo en que pedía oraciones por la salud de la joven.

La familia Cruz cobró notoriedad en 2019 tras la muerte de Dilan Cruz en noviembre de ese año, luego de ser impactado por un proyectil presuntamente disparado por el ESMAD, dejándolo gravemente herido y obligando su traslado al Hospital Universitario San Ignacio, donde permaneció en cuidados intensivos.

Sin embargo, el estudiante de bachillerato de 18 años no logró sobrevivir debido a las delicadas lesiones cerebrales provocadas por el impacto. Este caso tuvo gran repercusión en el país y marcó un momento clave en las manifestaciones protagonizadas por opositores al gobierno de Iván Duque en ese entonces.

Siga leyendo: La mamá de Dilan Cruz se tomó la palabra en el discurso de Petro, ¿qué dijo?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente de la hermana de Dilan Cruz?
Mayerly Cruz era la hermana menor de Dilan Cruz. Murió el 21 de marzo tras un accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Según versiones preliminares, perdió el equilibrio mientras conducía su motocicleta (placa GKV13H) entre vehículos.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de la Calle 26 Sur con Carrera 72, en el barrio Kennedy, Bogotá. Es una zona de alto flujo vehicular donde convergen rutas de servicio público y transporte particular.
¿Qué pasó con Dilan Cruz en 2019?
Dilan Cruz murió tras ser impactado por un proyectil disparado presuntamente por el ESMAD durante las protestas de 2019 en Bogotá.
¿Dónde ocurrió el accidente de la hermana de Dilan Cruz?
Mayerly Cruz era la hermana menor de Dilan Cruz. Murió el 21 de marzo tras un accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Según versiones preliminares, perdió el equilibrio mientras conducía su motocicleta (placa GKV13H) entre vehículos.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de la Calle 26 Sur con Carrera 72, en el barrio Kennedy, Bogotá. Es una zona de alto flujo vehicular donde convergen rutas de servicio público y transporte particular.
¿Qué pasó con Dilan Cruz en 2019?
Dilan Cruz murió tras ser impactado por un proyectil disparado presuntamente por el ESMAD durante las protestas de 2019 en Bogotá.
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