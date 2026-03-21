Tras grave accidente en Bogotá, fallece hermana de Dilan Cruz, el joven que pereció durante el llamado “estallido social” en 2019

La familia de Dilan Cruz Medina, el joven que pereció debido a lesiones ocasionadas por la Policía hace seis años, durante el llamado “estallido social”, vuelve a enfrentar un profundo golpe. Este 21 de marzo se confirmó el fallecimiento de Mayerly Cruz, hermana menor, quien habría resultado gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido un día antes en el sur de Bogotá.
Tras el incidente, ocurrido el viernes, 20 de marzo, Mayerly quedó en estado crítico. Por ello fue trasladada a un centro hospitalario en la localidad de Kennedy, donde permaneció luchando por su vida durante varias horas.