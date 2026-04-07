Esta es la historia de Isaías David, el bebé que falleció tras esperar 50 días por una cirugía de corazón

La crisis en el sistema de salud en Colombia sigue sin dar tregua. En medio de las denuncias por falta de medicinas en el territorio nacional, se dio a conocer un lamentable desenlace en la historia de Isaías David, un recién nacido que, tras esperar 50 días por una cirugía de corazón, falleció tras esperar una cirugía para su enfermedad cardiaca. El bebé esperó y esperó en una unidad de cuidados intensivos su operación. Cerca de 50 días estuvo bajo supervisión de los médicos de una clínica en Cartagena. El menor, oriundo de Bosconia (Cesar), murió este pasado domingo 5 de abril tras una lucha en contra de una cardiopatía congénita severa. Desde su nacimiento, el estado de salud de Isaías fue crítico debido a episodios recurrentes de ataques cianóticos, una condición que reducía drásticamente sus niveles de oxígeno en la sangre. Justamente, su caso se hizo público luego de que su familia y la comunidad de Bosconia se vieran obligados a bloquear una vía nacional para exigir que la Nueva EPS autorizara su traslado a un centro especializado.

La espera y el traslado que se demoró en llegar

Si bien desde el hospital y de los esfuerzos de los médicos en Bosconia, quienes insistieron durante semanas en que el bebé requería una intervención quirúrgica urgente en un hospital de cuarto nivel, la autorización necesaria no llegaba. Durante casi dos meses, el deterioro del menor fue progresivo ante la mirada impotente de sus padres y la falta de respuesta de la entidad prestadora de salud. La desesperación de la familia alcanzó su punto máximo el 18 de marzo, cuando su madre, Keila Vargas, encabezó una protesta ciudadana que interrumpió el tránsito en la carretera nacional en Bosconia. Solo después de esta medida de presión y de la intervención de las autoridades locales, la Nueva EPS autorizó finalmente el traslado el 19 de marzo. No obstante, para el momento en que Isaías llegó a la clínica especializada en Cartagena, ya era muy tarde. Los esfuerzos médicos posteriores fueron insuficientes para salvar su vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Alcaldía de Bosconia emitió un comunicado de condolencias, aunque evitó señalar responsabilidades directas por la demora en el proceso administrativo. “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento del niño Isaías David, un verdadero guerrero que luchó con valentía por su vida”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de la Alcaldía en la red social Facebook.

Por su parte, la Nueva EPS ha guardado silencio frente a los cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta en este caso.