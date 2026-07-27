La historia del Palacio San Carlos, lugar donde despachó Bolívar y el general Rojas Pinilla y lo hará De la Espriella

A pocos días de posesionarse como presidente de la República para el período 2026-2030, el abogado Abelardo de la Espriella anunció que no despachará desde la Casa de Nariño sino desde el Palacio San Carlos, una construcción que tuvo el honor de ser la primera biblioteca pública de Santa Fe y la primera sede del Batallón Guardia Presidencial. El jurista romperá con una tradición que estaba en Colombia desde 1979 cuando el presidente Julio César Turbay trasladó el despacho del ejecutivo a la Casa de Nariño. El mandatario regresaba la Presidencia a estas instalaciones justo después gobernar desde el Palacio San Carlos. Este lugar fue el despacho del jefe de Estado desde el año 1954 cuando el general Gustavo Rojas Pinilla se trasladó a este lugar. En ese entonces, la Casa de Nariño que fue inaugurada el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes se convirtió en sede de la Cancillería y luego entró en un proceso de restauración y ampliación.

Así es el exterior del Palacio San Carlos en Bogotá. Foto: Bogotá tu casa

El Palacio de San Carlos, ubicado sobre la calle 10, tiene el honor de ser el palacio más antiguo de Bogotá. Según los registros históricos, su construcción se dio a finales del siglo XVI en el año 1580 bajo la orden de Francisco Porras Mejía, clérigo español. Lea también | La Presidencia a distancia de Abelardo: el reto de gobernar con ministerios en Bogotá y despacho en Barranquilla Su construcción fue fundamental para la élite en la época de la colonización española, pues hasta el año 1605 ese lugar fue morada para familias de la aristocracia. En ese año, el edificio se le vendió a fray Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de Santa Fe, quien lo utilizó para ser sede del Colegio Seminario de San Bartolomé. Su nombre de San Carlos se remonta al año 1767 cuando el Rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de las posesiones de la corona española en América. A partir de ese momento, la edificación toma ese nombre que no se sabe si era en honor al santo de los seminaristas y catequistas, el cardenal de Milán Carlos Borromeo, o una forma de aludir al monarca español. El lugar fue la primera sede de la Biblioteca Pública de Santa Fe en 1777 y también fue la primera sede del Batallón Guardia Presidencial pero, tras la consecución de la independencia, el general Francisco de Paula Santander ordenó su venta en 1822 en medio de unas finanzas complicadas para la Nación. En 1827, tras un fuerte temblor, Simón Bolívar autoriza la compra del Palacio para que sea la nueva sede del gobierno de la Gran Colombia. Por 70 mil pesos, el lugar se convirtió en el despacho presidencial del Libertador.

Así se ve el interior del Palacio San Carlos. Foto: Bogotá tu casa

El Palacio San Carlos fue la sede del despacho presidencial hasta 1908, año en el que pasó a ser la sede de la Cancillería, objetivo que se vio interrumpido en el gobierno militar del general Rojas Pinilla. El 4 de diciembre de 1981 volvió a ser la sede de la diplomacia colombiana.

La edificación que los portales turísticos describen como un palacio que mezcla su origen colonial con cambios añadidos al estilo neoclásico fue declarada Monumento Nacional en 1975 junto a la Casa de la Moneda, el Capitolio Nacional y el Observatorio Astronómico Nacional.

El despacho del Palacio San Carlos. Foto: Bogotá tu casa

Desde este lugar, Abelardo de la Espriella tendrá el reto de dividir su despacho, el cual tendrá a este Palacio desde Bogotá y una sede en Barranquilla, donde presidirá sus consejos de ministros. Siga leyendo: ¿Cuánto se ahorra Colombia si el gobierno entrante cierra las 17 embajadas que dijo Abelardo de la Espriella? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas