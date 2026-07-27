La historia del Palacio San Carlos, lugar donde despachó Bolívar y el general Rojas Pinilla y lo hará De la Espriella

A pocos días de posesionarse como presidente de la República para el período 2026-2030, el abogado Abelardo de la Espriella anunció que no despachará desde la Casa de Nariño sino desde el Palacio San Carlos, una construcción que tuvo el honor de ser la primera biblioteca pública de Santa Fe y la primera sede del Batallón Guardia Presidencial.
El jurista romperá con una tradición que estaba en Colombia desde 1979 cuando el presidente Julio César Turbay trasladó el despacho del ejecutivo a la Casa de Nariño. El mandatario regresaba la Presidencia a estas instalaciones justo después gobernar desde el Palacio San Carlos.
Este lugar fue el despacho del jefe de Estado desde el año 1954 cuando el general Gustavo Rojas Pinilla se trasladó a este lugar. En ese entonces, la Casa de Nariño que fue inaugurada el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes se convirtió en sede de la Cancillería y luego entró en un proceso de restauración y ampliación.