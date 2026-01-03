Hollman Morris desinformó en RTVC mientras Estados Unidos adelantaba su operación contra Nicolás Maduro

En la madrugada de este sábado 3 de enero, mientras la operación militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro estaba en curso y la ciudadanía en Venezuela, Colombia y otros países esperaban noticias que disiparan la confusión sobre la crítica situación en el vecino país, Hollman Morris, el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, se encargó de aumentar la desinformación por cuenta de una supuesta información de alta confiabilidad que desde Venezuela aseguraba que era falso que Maduro hubiese caído ante las fuerzas gringas.
“Una alta fuente del gobierno venezolano se ha comunicado con la redacción de RTVC, ha pedido su confidencialidad, pero a la pregunta sobre esta información (anuncio de Trump sobre la captura de Maduro), ha contestado con una frase, con una palabra de cinco letras: Falso”.
Sin embargo, cinco horas después, cuando ya el mundo conocía los videos de los bombardeos que realizaron las fuerzas estadounidenses en varios puntos estratégicos de Venezuela y la primera imagen de Nicolás Maduro capturado y rumbo a Estados Unidos, Morris intentó zafarse del gazapo en el que incurrió y, sin excusarse por haber desinformado utilizando el Sistema de Medios Públicos del país, rechazó la intervención militar.