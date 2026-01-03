Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que presenció la detención de Nicolás Maduro “en directo” y comparó la escena con “un show televisivo”, al revelar nuevos detalles de la operación militar lanzada en Venezuela.
La entrevista tuvo lugar horas antes de ofrecer una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Puede leer: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU.
Según Trump, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia en un buque militar estadounidense y serán trasladados a Nueva York.