Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

El presidente aseguró que la operación fue “muy bien organizada” y subrayó que no hubo víctimas mortales entre las fuerzas estadounidenses, aunque reconoció que sí se registraron heridos.

Detalló que un helicóptero de Estados Unidos fue alcanzado durante el ataque, lo que dejó a dos militares lesionados, pero la aeronave logró regresar a su base sin mayores consecuencias. Amplíe la noticia: “Estamos preparados para una segunda oleada”: Trump entregó más detalles sobre la captura de Maduro El mandatario también sostuvo que Washington estaba preparado para ejecutar una “segunda oleada” de ataques, aunque consideró que no fue necesaria. “La primera fue tan letal que no hizo falta nada más”, afirmó, insistiendo en que, pese a la intensidad de la operación, no se produjeron bajas fatales por parte de Estados Unidos. En cuanto al futuro político de Venezuela, Trump adoptó un tono más ambiguo, pero dejó claro que su gobierno no permitirá que figuras del actual régimen continúen en el poder tras la caída de Maduro. En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas “No podemos correr el riesgo de que otra persona ocupe su lugar y siga con la misma política”, señaló, al tiempo que aseguró que Estados Unidos estará “muy implicado” en el rumbo del país y que su objetivo es “la libertad para el pueblo venezolano”.