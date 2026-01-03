x

Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

El operativo se desarrolló en cuestión de minutos, bajo máxima tensión y con imágenes que, según la Casa Blanca, fueron seguidas en tiempo real desde Washington.

    Así lo aseguró en entrevista con Fox News. FOTO: AFP
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que presenció la detención de Nicolás Maduro “en directo” y comparó la escena con “un show televisivo”, al revelar nuevos detalles de la operación militar lanzada en Venezuela.

La entrevista tuvo lugar horas antes de ofrecer una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Puede leer: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU.

Según Trump, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia en un buque militar estadounidense y serán trasladados a Nueva York.

El presidente aseguró que la operación fue “muy bien organizada” y subrayó que no hubo víctimas mortales entre las fuerzas estadounidenses, aunque reconoció que sí se registraron heridos.

Detalló que un helicóptero de Estados Unidos fue alcanzado durante el ataque, lo que dejó a dos militares lesionados, pero la aeronave logró regresar a su base sin mayores consecuencias.

Amplíe la noticia: “Estamos preparados para una segunda oleada”: Trump entregó más detalles sobre la captura de Maduro

El mandatario también sostuvo que Washington estaba preparado para ejecutar una “segunda oleada” de ataques, aunque consideró que no fue necesaria.

“La primera fue tan letal que no hizo falta nada más”, afirmó, insistiendo en que, pese a la intensidad de la operación, no se produjeron bajas fatales por parte de Estados Unidos.

En cuanto al futuro político de Venezuela, Trump adoptó un tono más ambiguo, pero dejó claro que su gobierno no permitirá que figuras del actual régimen continúen en el poder tras la caída de Maduro.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

“No podemos correr el riesgo de que otra persona ocupe su lugar y siga con la misma política”, señaló, al tiempo que aseguró que Estados Unidos estará “muy implicado” en el rumbo del país y que su objetivo es “la libertad para el pueblo venezolano”.

Sobre el liderazgo opositor, Trump evitó comprometerse con un nombre concreto. Indicó que “se va a estudiar” si María Corina Machado podría asumir un rol central, aunque recordó que, según el orden constitucional venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sería quien debería tomar el poder de manera transitoria.

El presidente estadounidense reveló algunos detalles logísticos del operativo. Aseguró que la acción estaba prevista para días antes, pero fue aplazada por razones climáticas, y describió el lugar donde se encontraba Maduro al momento de su captura como “más una fortaleza que una casa”, con estructuras de “acero sólido por todas partes”.

En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Por el momento, las reacciones en el ámbito político e internacional han sido variadas. Mientras ciudadanos venezolanos y altos mandos estadounidenses celebran los hechos, el secretario general de la ONU, António Guterres, también aseguró estar alarmado.

Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un peligroso precedente. El secretario general sigue haciendo hincapié en la importancia de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”, explicó el portavoz Stéphane Dujarric.

El mundo sigue a la espera de más actualizaciones por parte de Estados Unidos y Venezuela.

