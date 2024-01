Pero Morris no se refirió a las denuncias puntuales en su contra, sino que se limitó a describir una supuesta violación al debido proceso.

“El llamado de la Procuraduría General de la Nación es a seguir al debido proceso. Hasta hoy NO me han notificado de supuestas denuncias. La ley 1010 del 2006 por la cual se adoptan medidas para prevenir el acoso laboral, dispone que 1º las denuncias se conocen y dirimen en el comité de convivencia”, aseveró.

“Me enteré por los medios”, dijo, mientras criticaba que esas denuncias por supuesto maltrato y acoso laboral no se hayan solucionado de manera “interna”, “confidencial” y “efectiva”.

“Todos los progresistas en el gobierno del cambio debemos estar atentos porque esta práctica será más recurrente y más ruin de lo que esperábamos”, dijo.

Y agregó: “el ser agentes del cambio, no de ahora sino de toda una vida, nos lleva a tener que soportar todo tipo de infamias a las que no contestaremos de la misma manera. NO SEREMOS COMO ELLOS (mayúsculas incluidas en el texto original)”.

Pero, más allá de esos reclamos, el subgerente de RTVC no responde o niega las graves acusaciones en su contra.

Lea también: “Amamos a Álvaro Uribe Vélez”: hackers publicaron pornografía y contenido político en cuentas de RTVC

Tal como relató la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, aun con su rol como directora de ese canal y teniendo 15 años de trayectoria dentro de la compañía, “me he sentido perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en mi derecho de trabajar dignamente”.

Un señalamiento que apoyó la directora de Canal Institucional, Lina Moreno Zapata, en una carta independiente en la que también aseguró haberse sentido “intimidada, cuestionada e insegura”.