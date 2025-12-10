Escalofriante crimen: pelea en billar de Coveñas acabó con un decapitado; agresor recorrió el sector con la cabeza de su víctima

Un impactante y violento homicidio ocurrido en la celebración del Día de las Velitas sigue estremeciendo a la comunidad del municipio de Coveñas, Sucre, por el nivel de sevicia.
Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Bellavista, en zona rural de Coveñas, en Sucre. Frente a decenas de personas, dos hombres, que estaban en alto estado de embriaguez, se enfrentaron en un hecho de intolerancia que dejó a uno de ellos muerto y al otro capturado.
Videos del momento dan cuenta de la sevicia con la que Carlos Andrés Pantoja Agámez fue asesinado. Quedó tendido en el piso de un billar del sector Tres Esquinas en el que estuvo departiendo en la noche del 7 de diciembre. Murió luego de recibir varios ataques con arma blanca.