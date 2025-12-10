Natalia Gutiérrez presidirá el Consejo Gremial en 2026: ¿quién es y por qué su rol será clave para los empresarios?

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), presidirá desde enero de 2026 el Consejo Gremial Nacional (CGN).

Al frente del CGN el año que viene, Gutiérrez llevará la vocería del sector privado colombiano en un entorno marcado por el proceso electoral, que servirá para renovar tanto al Congreso como al inquilino de la Casa de Nariño. La dirigente relevará en esa posición a Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien lideró durante este 2025 el CGN.

Breve perfil de Gutiérrez

Gutiérrez está al frente de Acolgen desde diciembre de 2019. Es administradora de empresas de la Universidad Eafit, con especialización en finanzas y evaluación de proyectos. Durante más de 10 años se desempeñó como CFO de una empresa petrolera. Además, fue viceministra de Minas y del Interior y se desempeñó como presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM). También ha sido consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como representante de las empresas generadoras de energía ha debido, durante la administración de Gustavo Petro, salir en defensa de los intereses de un sector clave de la economía. Una de sus cruzadas ha sido por la entrada de nuevos proyectos de energía en el país, que garanticen el suministro en el futuro. Recientemente, insistió en que el mundo está ampliando su capacidad para generar energía eléctrica y no arriesgarse a apagones. Pero anotó que: “En Colombia se están enviando señales contradictorias (...) Esto de cambiar las reglas de juego sin sustento técnico hace que la inversión se detenga. Necesitamos estabilidad regulatoria, un plan de largo plazo que trascienda gobiernos y una ejecución que libere proyectos”.

Desde Asofondos se celebró el nombramiento de Gutiérrez, y se destacó la designación del presidente del gremio de los fondos privados de pensiones y cesantías, Andrés Velasco, como vicepresidente de ese importante órgano.

Balance anual del CGN