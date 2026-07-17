Video | Emotivo adiós de la selección de Francia con el personal del hotel donde se hospedaron en Boston

El fútbol trasciende el terreno de juego, así ha sido siempre y seguirá siendo. La selección de Francia, que cayó el pasado martes 14 de julio en la semifinal de la Copa del Mundo ante España en Atlanta, se despidió el jueves del hotel donde se alojaron durante la mayoría del tiempo en Norteamérica, el Four Seasons de Boston, Massachusetts.

Los galos se concentraron en esta ciudad debido a la gran cantidad de partidos que tenían en Foxborough. Jugó allí dos juegos de la fase de grupos, contra Irak y Noruega. En octavos de final ante Paraguay jugaron nuevamente en la casa de los New England Patriots de la NFL, quedándose siempre en el mismo lugar y recibiendo la mejor de las atenciones por parte del personal.

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Desde el Four Seasons destacan la humildad y el buen trato de los jugadores para con ellos. Estrellas de clase mundial del balompié como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé o el mismo entrenador, Didier Deschamps, son grandes dentro y fuera del terreno de juego, mostrando un lado humano igual o mejor a su desempeño futbolístico.

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Por el lado de la selección de Francia, los Blues también resaltaron al equipo del hotel ubicado en Boylston Street. La bicampeona del mundo (1998 y 2018) publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestros Bleus han compartido un último momento con el personal del hotel, después de más de un mes pasado en el campamento base en Boston. Gracias infinitamente por la acogida”.