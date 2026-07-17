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Video | Emotivo adiós de la selección de Francia con el personal del hotel donde se hospedaron en Boston

La selección de Francia recibió un pequeño homenaje por parte del hotel Four Seasons de Boston, Massachusetts. Los galos le agradecieron la hospitalidad a los empleados del lugar

  • El plantel de Francia con el personald el hotel Four Seasons de Boston. FOTO: X FFF
    El plantel de Francia con el personald el hotel Four Seasons de Boston. FOTO: X FFF
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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El fútbol trasciende el terreno de juego, así ha sido siempre y seguirá siendo. La selección de Francia, que cayó el pasado martes 14 de julio en la semifinal de la Copa del Mundo ante España en Atlanta, se despidió el jueves del hotel donde se alojaron durante la mayoría del tiempo en Norteamérica, el Four Seasons de Boston, Massachusetts.

Los galos se concentraron en esta ciudad debido a la gran cantidad de partidos que tenían en Foxborough. Jugó allí dos juegos de la fase de grupos, contra Irak y Noruega. En octavos de final ante Paraguay jugaron nuevamente en la casa de los New England Patriots de la NFL, quedándose siempre en el mismo lugar y recibiendo la mejor de las atenciones por parte del personal.

Conozca: España vs. Argentina: el historial de enfrentamientos, un solo un partido oficial antes de la final del Mundial 2026

Desde el Four Seasons destacan la humildad y el buen trato de los jugadores para con ellos. Estrellas de clase mundial del balompié como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé o el mismo entrenador, Didier Deschamps, son grandes dentro y fuera del terreno de juego, mostrando un lado humano igual o mejor a su desempeño futbolístico.

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Por el lado de la selección de Francia, los Blues también resaltaron al equipo del hotel ubicado en Boylston Street. La bicampeona del mundo (1998 y 2018) publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestros Bleus han compartido un último momento con el personal del hotel, después de más de un mes pasado en el campamento base en Boston. Gracias infinitamente por la acogida”.

Tras este emotivo momento, el seleccionado francés se tomó una foto con todo el personal del hotel y se prepara para el compromiso contra Inglaterra en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), donde disputarán el tercer y cuarto lugar del campeonato. Este partido está pactado para el sábado 18 de julio a las 4:00 p.m., hora de Colombia.

Lea también: España vs. Argentina: el historial de enfrentamientos, un solo un partido oficial antes de la final del Mundial 2026

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la selección de Francia eligió Boston como su campamento base durante el torneo?
Francia estableció su concentración en Boston porque disputó varios partidos en Foxborough, una sede cercana. Allí jugó dos encuentros de la fase de grupos, frente a Irak y Noruega, y también el partido de octavos de final contra Paraguay, lo que hizo conveniente permanecer en la misma ciudad durante gran parte de su participación.
¿En qué hotel se hospedó la selección de Francia durante el Mundial?
La selección francesa se alojó durante la mayor parte del torneo en el Four Seasons de Boston, Massachusetts. Según la información de la noticia, permaneció allí por más de un mes antes de despedirse del personal del hotel.
¿Qué dijeron el hotel y la selección de Francia sobre su convivencia durante la concentración?
El personal del hotel destacó la humildad, el respeto y el buen trato de los jugadores y del cuerpo técnico francés. Por su parte, la selección agradeció públicamente la atención recibida mediante un mensaje en redes sociales en el que expresó su gratitud por la acogida durante su estancia en Boston.
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