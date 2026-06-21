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“Se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión”: registrador Penagos tras la votación de segunda vuelta

Tras el cierre oficial de las mesas y el preconteo por parte de las autoridades electorales, el registrado señaló que se cumplieron con todos los estándares de seguridad en las votaciones que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

  • El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó el proceso como una “construcción colectiva” que integró a ciudadanos, testigos y entes de control, dando paso inmediato al preconteo manual de votos por parte de los jurados. FOTO: Registraduría General de la Nación
    El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó el proceso como una “construcción colectiva” que integró a ciudadanos, testigos y entes de control, dando paso inmediato al preconteo manual de votos por parte de los jurados. FOTO: Registraduría General de la Nación
  • Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. FOTO: El Colombiano
    Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las mesas de votación en todo el territorio nacional y en el exterior cerraron de manera oficial sus urnas este domingo 21 de junio de 2026, dando por finalizada la jornada de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.

Tras la clausura del proceso a partir de las 4:00 p. m., se dio inicio inmediato a las labores de preconteo y diligenciamiento de los formularios electorales a nivel nacional.

“En un acto de transparencia, queremos informarle a toda la sociedad y a las campañas que publicamos los sistemas de información en cero, los boletines en cero, para iniciar a recibir la información del preconteo. Todo para la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el registrador nacional Hernán Penagos.

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Y es que un total de 41.421.973 ciudadanos colombianos se encontraban habilitados por el censo electoral para ejercer su derecho al voto durante estos comicios determinantes para el país.

“Se han cerrado las urnas. Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido de manera masiva y ejemplar. Nos da mucho orgullo a las autoridades que millones de colombianos hayan acudido a las urnas durante el día y en la semana en lugares fuera del exterior. Eso dice mucho de la nación”, sostuvo el funcionario.

Luego del preconteo a nivel nacional, según la Registraduría, a eso de las 5:30 p.m., Abelardo de la Espriella se alzó como el ganador de la presidencia de Colombia, tras obtener más de 12 millones de votos, contra el candidato del gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. FOTO: El Colombiano
Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. FOTO: El Colombiano

Con el 98% de las mesas escrutadas, Iván Cepeda obtuvo 12.694.863 votos, frente a los 12.941.992 de Abelardo de la Espriella, en una elección voto a voto que mantuvo al país en suspenso hasta el final del escrutinio. La diferencia continúa hasta ahora de 247.129 sufragios.

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Un proceso electoral respaldado por la transparencia

Y es que el registrador Penagos calificó el desarrollo de la jornada como eficiente e íntegro. El funcionario enfatizó que el sistema de votación del país responde a un esfuerzo conjunto y coordinado entre múltiples actores institucionales y civiles.

“El proceso electoral colombiano es una construcción colectiva en la que participan millones de personas: jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, notarios, representantes de las diferentes entidades, lo cual garantiza que nuestro sistema electoral sea eficiente e íntegro”, concluyó.

Penagos también felicitó formalmente a la ciudadanía que acudió de forma pacífica y entusiasta a los puestos de votación, tanto dentro de las fronteras nacionales como en el extranjero.

Asimismo, el registrador hizo un reconocimiento explícito al despliegue del Ministerio de Defensa, la Cúpula Militar y los miembros de la Fuerza Pública, quienes custodiaron la seguridad de las zonas urbanas y rurales.

El despliegue humano detrás del escrutinio

A partir del cierre de las mesas, el protagonismo de la jornada se trasladó a los más de 850.000 jurados de votación habilitados. Este grupo asumió las tareas de realizar el conteo de los sufragios y registrar a mano los datos en los formularios oficiales E-14.

La vigilancia y legitimidad del proceso en las mesas de votación cuenta con el respaldo de:

-Más de 300.000 testigos electorales designados de forma directa por las campañas políticas en contienda.

-Una comitiva técnica conformada por más de 15.000 observadores nacionales.

-Más de 1.000 observadores internacionales provenientes de 36 organismos globales.

-Auditores de las distintas agrupaciones políticas encargados de la supervisión de los procesos de la entidad.

Las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, se encargarán posteriormente de realizar las declaraciones formales de los resultados en cada municipio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo el registrador Hernán Penagos sobre las elecciones en Colombia 2026?
El registrador nacional Hernán Penagos aseguró que la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia se desarrolló con normalidad, transparencia y amplias garantías institucionales. Destacó el trabajo conjunto de jurados de votación, autoridades, observadores nacionales e internacionales y la Fuerza Pública, lo que permitió un proceso “íntegro y eficiente” en todo el país y en el exterior.
¿Cómo fue el cierre de las urnas en las elecciones de Colombia 2026?
El cierre de las urnas se realizó a las 4:00 p. m. del 21 de junio de 2026, momento en el cual las mesas de votación en Colombia y en el exterior finalizaron oficialmente su operación. De inmediato se dio inicio al preconteo de votos y al diligenciamiento de los formularios electorales, como parte del procedimiento habitual del sistema electoral colombiano.
¿Qué es el preconteo electoral y qué importancia tiene en Colombia?
El preconteo electoral es el conteo preliminar de los votos que se realiza inmediatamente después del cierre de las urnas. Su objetivo es ofrecer una tendencia rápida de los resultados, pero no tiene carácter definitivo. Los resultados oficiales solo se consolidan mediante el escrutinio, donde intervienen jueces, notarios y autoridades electorales.
¿Quién garantiza la transparencia de las elecciones en Colombia?
La transparencia del proceso electoral en Colombia está respaldada por múltiples actores institucionales. Entre ellos se encuentran la Registraduría Nacional, los jurados de votación, los testigos electorales designados por campañas, la Misión de Observación Electoral (MOE), observadores internacionales y la Fuerza Pública, encargada de garantizar la seguridad en los puestos de votación.
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