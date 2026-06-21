“Se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión”: registrador Penagos tras la votación de segunda vuelta

Las mesas de votación en todo el territorio nacional y en el exterior cerraron de manera oficial sus urnas este domingo 21 de junio de 2026, dando por finalizada la jornada de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.
Tras la clausura del proceso a partir de las 4:00 p. m., se dio inicio inmediato a las labores de preconteo y diligenciamiento de los formularios electorales a nivel nacional.
“En un acto de transparencia, queremos informarle a toda la sociedad y a las campañas que publicamos los sistemas de información en cero, los boletines en cero, para iniciar a recibir la información del preconteo. Todo para la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el registrador nacional Hernán Penagos.
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