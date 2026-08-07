“Presidente, es el momento de hacer cambios profundos, de grandes decisiones”: Honorio Henríquez a Abelardo de la Espriella

Tras terminar de jurar ante la nación que cumplirán con sus deberes constitucionales, el presidente Abelardo de La Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo le dieron paso a Honorio Henríquez, presidente del Senado, para que diera unas palabras en nombre del Legislativo.
Henríquez, perteneciente al Centro Democrático, fue uno de los protagonistas de las disputas de poder entre aquel partido y el del mandatario (Defensores de la Patria) por obtener la dirigencia de la Cámara Alta del Congreso. A pesar de la disputa entre ambos movimientos de derecha, el discurso de Henríquez fue conciliador.
“Es el momento de cambios profundos y grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la Nación que usted, como presidente, está en el deber de convocar”, aseguró el presidente del Senado al iniciar su discurso.