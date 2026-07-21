¿La política es dinámica? Cepeda no bajaba a Henríquez de “manipulador”, pero le votó a la Presidencia del Senado

La elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, tuvo como actor clave al Pacto Histórico. El partido progresista decidió apoyar al uribista y no a Alfredo Deluque, a quien postuló el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
En ese escenario, uno de los momentos que llamó la atención durante el voto en el Congreso fue cuando Iván Cepeda, senador de oposición que perdió las elecciones contra De la Espriella y crítico del expresidente Álvaro Uribe, mostró su voto por Honorio Henríquez.
Después de eso, en redes sociales circuló un video de una discusión entre ambos. En ella, Cepeda no baja al ahora presidente del Senado de “manipulador”, mientras este le recuerda a Cepeda su defensa de alias Jesús Santrich, excabecilla de las Farc.
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