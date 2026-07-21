Cinco mentiras con las que Petro se despidió del Congreso; ¿cuáles son y qué dicen cifras oficiales sobre lo que dijo?

Cuando se juramentó hace cuatro años, Gustavo Petro llegó al poder con un discurso centrado en reivindicar a los movimientos sociales. Desde entonces, sin embargo, varias de sus afirmaciones han sido cuestionadas por las cifras y los resultados de su administración. Ayer, en su despedida ante el Congreso como jefe de Estado, defendió su gestión y aseguró haber cumplido las principales promesas hechas al país. ¿Qué tan cierto fue lo que dijo? Sus declaraciones contrastan con los cuestionamientos de cifras oficiales, organismos de control y análisis independientes, que han señalado diferencias entre los anuncios del Ejecutivo y la realidad de su implementación. En la intervención, pronunciada este 20 de julio durante la instalación del nuevo Congreso, el mandatario no solo hizo un extenso balance de estos cuatro años, sino que también lanzó nuevas denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de junio y cuestionó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. La alocución se extendió cerca de dos horas —tras hora y media en la mañana durante el desfile militar en Ciudad Bolívar— y comenzó respondiendo al llamado del saliente presidente del Senado, Lidio García, quien había pedido evitar señalamientos del supuesto fraude electoral sin pruebas. El presidente insistió en que cuenta con evidencias y recordó que ya había presentado una demanda de nulidad electoral. Al concluir la instalación del Congreso, abandonó el recinto y no escuchó los discursos de la oposición, un gesto que generó críticas de varios sectores políticos, que lo calificaron como una muestra de desprecio institucional en uno de sus últimos actos en el cargo. Buena parte de la intervención, no obstante, estuvo dedicada a defender los indicadores sociales y económicos de su administración.

1. Descoció el asesinato de Miguel Uribe

Una de las declaraciones que generó mayor rechazo en la oposición, especialmente en el Centro Democrático, fue cuando Petro, en medio de una intervención sobre la educación superior, aseguró: “Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno y por eso, cuando hubo conflictividad social y política en la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie. No llevé a nadie a la cárcel”. Antes de esto, la viuda de Miguel Uribe respondió en su cuenta: "¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso, falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición”. Además, señaló: “¿Cómo es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia? Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”.

2. El desempleo

Entre sus afirmaciones, Petro aseguró haber alcanzado las tasas de desempleo, ocupación laboral y pobreza más favorables del siglo, además de una reducción del 71,4 % en la mortalidad por desnutrición en menores de un año. “Bajó el desempleo. Así de simple. Muchos aquí lo repiten, de todos los partidos. Si sube el empleo, la gente puede ser más rica. Es cierto, la riqueza está en el trabajo”, afirmó Petro. También defendió el aumento del salario mínimo como uno de los factores que contribuyeron a reducir la pobreza y señaló que incluso llegó a contemplar un nuevo incremento antes de dejar el cargo. Además, cuestionó las advertencias sobre un posible apagón energético y las atribuyó a intereses relacionados con el aumento de las tarifas de electricidad. Sin embargo, varias de sus cifras requieren contexto. Petro aseguró que recibió el país con una pobreza monetaria cercana al 37 % o 38 % y que la redujo al 25 %. Petro, sobre esto, dijo matizando que se sabrá el próximo año: “En la última medición preliminar, porque ya esto se sabrá el año entrante, en marzo más o menos, en abril, a punto ya de dejar el gobierno, la estadística de pobreza monetaria es de 25 %. Es decir, bajamos 11 o 12 puntos en cuatro años la pobreza monetaria en Colombia”. En pocas palabras, todavía es muy precipitado aseverar lo que dijo el presidente Petro. No obstante, la cifra oficial consolidada más reciente del DANE ubica este indicador en 28 % para 2025. Sobre esto, en su última medición, el Dane situó el índice de pobreza en un 28 %, la cifra más baja desde 2012 —no de todo el siglo, como afirmó el jefe de Estado—. Dado que la entidad cambió su metodología ese año, no es técnicamente posible comparar los datos con periodos anteriores. Aun así, la marcada reducción de la pobreza durante el actual mandato es innegable, aunque todavía se puede debatir hasta qué punto este avance responde en exclusiva a la gestión del Gobierno o a sus políticas específicas. Algo similar ocurre con la inflación. El presidente comparó su gestión con el pico superior al 13 % registrado en marzo de 2023, pero no con la inflación del 10,8 % que ya estaba vigente cuando asumió la Presidencia en agosto de 2022. Aunque la reducción posterior de la inflación es un hecho, el punto de referencia utilizado cambia la lectura del resultado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

3. Las cifras de mortalidad infantil

“La semana pasada bajamos 71,4% la mortalidad por desnutrición en menores de un año en Colombia”, dijo el mandatario. Pero esto no es nuevo. Sobre esto, ya había mostrado unos indicativos. Las cifras señalan que de 2022 a 2025 han dejado de morir 6.768 niños y niñas menores de 5 años, mientras que en el gobierno de Duque la cifra fue de 2.219; en el segundo período de Santos fue de 1.308 y en su primero fue de 1.828, y en la segunda administración de Uribe fue de 2.959 niños. No obstante, esos números muestran —a la luz de las matemáticas y de los indicadores usados internacionalmente para medir ese factor de salud pública— que las conclusiones de Gustavo Petro se basan en un cálculo errado y terminan distorsionando una cifra que en el país ha mantenido una tendencia a la baja desde hace 40 años.

4. ¿Colombia exporta automóviles eléctricos?

Entre muchas de las cifras que presentó el presidente, en su especie de rendición de cuentas, afirmó que “lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llaman camiones, carros, buses eléctricos. Exportados hechos en Colombia”. Pero, de acuerdo con datos de Analdex recopilados por EL COLOMBIANO, el país solo exportó dos buses eléctricos entre 2024 y 2025. El primer envío se realizó en 2024 hacia México, por un valor de US$474.345. Al año siguiente, se registró la venta de una segunda unidad a Perú por US$195.988,5, lo que representó una caída del 58,7 % en el valor de las exportaciones de este tipo de vehículos. Para 2026, los registros de ventas al exterior en este segmento siguen en cero. Sobre esto, la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, Carol García, en entrevista con Blu Radio le dio más luces al panorama. La directiva aclaró que, aunque el país cuenta con capacidad industrial y la intención de avanzar, la fabricación masiva y la exportación de vehículos eléctricos todavía no son una realidad inmediata. “En este momento, nosotros desde la industria nacional estamos en proceso del desarrollo de todas esas capacidades justamente para iniciar (...) con el proceso de ensamble de chasis eléctricos en Colombia para los buses de los sistemas de transporte masivo”, aseguró. Prácticamente confirmo que sí, Colombia está en “etapa de firme intención” para la exportación de este tipo de vehículos, pero que esto por ahora no sucede.

5. Mator incautación de cocaína

Además, el presidente Gustavo Petro señaló en su discurso, como una muestra de lo que considera el balance final de su gobierno a pocas semanas de dejar la Casa de Nariño, que “la mayor incautación de la historia cocainera del mundo, del mundo, la tiene este gobierno”. Algo que tampoco es nuevo. Ya en un consejo de ministros, a inicios de este año, habló sobre el tema. En ese momento aseguró que los “cultivos ilícitos se han desplomado” durante su gobierno. Sin embargo, expertos advierten que el incremento en las incautaciones no necesariamente indica una reducción del negocio. De hecho, según la ONU, para 2024, Colombia era el país que más cocaína producía en el mundo. Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, señaló –en conversación con EL COLOMBIANO–, en abril de este año, que “la incautación es una estrategia engañosa, porque puede aumentar simplemente porque hay más producción de cocaína que antes”. Según explicó, en ese escenario los decomisos terminan siendo “funcionales a la regulación del precio de la droga, más que a la eliminación del mercado”. De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que en 2024 Colombia produjo 3.001 toneladas de cocaína, un aumento del 12,6% frente al año anterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El informe señaló que ese crecimiento no solo responde a más hectáreas sembradas, sino a un aumento en la productividad de los cultivos y a mejoras en los procesos de transformación. “Hoy se produce más cocaína con menos área cultivada”, explicó la UNODC en su análisis técnico.