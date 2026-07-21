Cinco mentiras con las que Petro se despidió del Congreso; ¿cuáles son y qué dicen cifras oficiales sobre lo que dijo?

Cuando se juramentó hace cuatro años, Gustavo Petro llegó al poder con un discurso centrado en reivindicar a los movimientos sociales. Desde entonces, sin embargo, varias de sus afirmaciones han sido cuestionadas por las cifras y los resultados de su administración. Ayer, en su despedida ante el Congreso como jefe de Estado, defendió su gestión y aseguró haber cumplido las principales promesas hechas al país. ¿Qué tan cierto fue lo que dijo?
Sus declaraciones contrastan con los cuestionamientos de cifras oficiales, organismos de control y análisis independientes, que han señalado diferencias entre los anuncios del Ejecutivo y la realidad de su implementación.
En la intervención, pronunciada este 20 de julio durante la instalación del nuevo Congreso, el mandatario no solo hizo un extenso balance de estos cuatro años, sino que también lanzó nuevas denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de junio y cuestionó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
La alocución se extendió cerca de dos horas —tras hora y media en la mañana durante el desfile militar en Ciudad Bolívar— y comenzó respondiendo al llamado del saliente presidente del Senado, Lidio García, quien había pedido evitar señalamientos del supuesto fraude electoral sin pruebas.
El presidente insistió en que cuenta con evidencias y recordó que ya había presentado una demanda de nulidad electoral. Al concluir la instalación del Congreso, abandonó el recinto y no escuchó los discursos de la oposición, un gesto que generó críticas de varios sectores políticos, que lo calificaron como una muestra de desprecio institucional en uno de sus últimos actos en el cargo.
Buena parte de la intervención, no obstante, estuvo dedicada a defender los indicadores sociales y económicos de su administración.