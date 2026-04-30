x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los presuntos delincuentes baleados por un soldado en caso de hurto en el barrio Suramericana, Medellín

El uniformado, adscrito a la Cuarta Brigada, fue interceptado por dos motos y después de que lo intimidaron, este reaccionó provocando la muerte de los ocupantes de una de las motos.

  • Uno de los muertos quedó al lado de la moto, mientras que el otro quedó a unos 20 metros, en un andén, cuando intentaba escapar malherido. FOTOS: CORTESÍA
    Uno de los muertos quedó al lado de la moto, mientras que el otro quedó a unos 20 metros, en un andén, cuando intentaba escapar malherido. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Dos jóvenes murieron y otro resultó lesionado en un presunto caso de hurto de una motocicleta a un soldado de la Cuarta Brigada del Ejército, quien reaccionó al hecho delictivo reaccionando con su arma de dotación. Los presuntos delincuentes habrían intimidado al militar, quien estaba de civil, con un arma traumática.

Este aparente hecho delictivo se produjo a las 7:49 de la noche de este miércoles en la carrera 68 con la calle 48, en el barrio Suramericana, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), luego de que dos motocicletas interceptaran al militar, quien se movilizaba en una Yamaha N-Max en compañía de su novia.

Según testigos, uno de los delincuentes golpeó en la cabeza al soldado profesional, quien buscó la manera de que su pareja se pusiera a salvo. Después de que ella abandonó la zona de riesgo, desenfundó el arma y le habría disparado a los delincuentes que iban en una de las motos, provocándole la muerte a ambos.

Uno de los fallecidos, quien no fue identificado, murió al lado de la motocicleta, una Yamaha SZR, mientras que el segundo, quien se llamaba Juan Esteban Gómez Londoño, de 18 años, murió a unos 20 metros del ataque, sobre un andén.

Entérese: Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas

Pero su reacción no paró ahí y alcanzó a lesionar a uno de los ocupantes de otra de las motos que estaría implicada en este caso de hurto, dejándolo gravemente lesionado. La cuarta persona que estaría relacionada con este hecho de robo logró escapar en una de las motos, una Yamaha Crypton.

Quien resultó lesionado, identificado como Santiago Andrés Gamboa Carmona, de 30 años, fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Le puede interesar: Apuñalaron a taxista en el oriente de Medellín porque su pasajero no quería pagarle la carrera

Mientras se le realizaban los procedimientos médicos, quedó bajo custodia policial al ser capturado por el delito de hurto calificado y agravado.

Por su parte, la víctima del robo, un soldado profesional del Ejército, tomó su motocicleta y se retiró del lugar para dirigirse a las instalaciones de la Cuarta Brigada y allí se puso a disposición de las autoridades para responder por la muerte de estos dos jóvenes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, tanto los fallecidos como el lesionado provenían de distintos sectores de la comuna 3 (Manrique) y se investigaría si estas personas pertenecerían a estructuras criminales de esta parte de la ciudad.

Con estas dos muertes, este año se contabilizan cuatro muertes a manos de integrantes de la fuerza pública que intervinieron en hechos delictivos, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos