En video | Israel intercepta flotilla rumbo a Gaza y detiene a 175 activistas, incluidos 3 colombianos

El ejército de Israel interceptó este jueves, frente a las costas de Grecia, parte de una flotilla que transportaba ayuda con destino a Gaza y detuvo a decenas de activistas simpatizantes palestinos, quienes serán trasladados a territorio griego.
Según la cancillería israelí, 175 personas fueron retenidas en unas veinte embarcaciones, mientras que los organizadores de la misión aseguran que el número asciende a 211 participantes en una flotilla que superaba los 50 barcos.
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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, indicó que los activistas serán llevados a Grecia en las próximas horas, tras un acuerdo con ese país. La situación generó reacciones internacionales, Italia y Alemania expresaron su preocupación, Francia pidió respetar el derecho internacional y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Israel de actuar fuera de la legalidad.