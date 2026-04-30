La tercera fue la vencida: Colombia sub17 femenina goleó a Bolivia y consiguió su primer triunfo en el Sudamericano de Paraguay

En su tercera salida del Sudamericano sub-17 femenino, la Selección Colombia consiguió su primera victoria. El elenco nacional, dirigido por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua venció 3-0 a Bolivia este jueves en el torneo que se disputa en Paraguay.
Las colombianas, que fueron cuartas en la edición del torneo que se jugó en 2025 en nuestro país, celebraron desde temprano con el gol de Andrea Rodríguez, quien marcó cuando apenas iban cuatro minutos. A los 43 minutos la boliviana Jharely Torrico marcó en contra de su equipo, mientras que Maura Henao puso el tercer tanto a los 68 minutos.