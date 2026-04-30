La tercera fue la vencida: Colombia sub17 femenina goleó a Bolivia y consiguió su primer triunfo en el Sudamericano de Paraguay

En su tercera salida del Sudamericano sub-17 femenino, la Selección Colombia consiguió su primera victoria. El elenco nacional, dirigido por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua venció 3-0 a Bolivia este jueves en el torneo que se disputa en Paraguay. Las colombianas, que fueron cuartas en la edición del torneo que se jugó en 2025 en nuestro país, celebraron desde temprano con el gol de Andrea Rodríguez, quien marcó cuando apenas iban cuatro minutos. A los 43 minutos la boliviana Jharely Torrico marcó en contra de su equipo, mientras que Maura Henao puso el tercer tanto a los 68 minutos.

Colombia, que jugó con una nómina alterna, venía de empatar a un tanto contra Argentina en su primera presentación y de igualar sin goles contra el representativo de Chile el martes pasado. Con esos resultados sumó dos puntos.

Después de vencer a las bolivianas, que no han ganado ninguno de sus tres partidos en el Sudamericano y tienen la peor diferencia de gol del torneo (aparecen con -14 en ese ítem de la tabla tras también perder 1-8 con Chile y 0-3 con Argentina), Colombia llegó a cinco unidades en la tabla de posiciones y sigue con opciones de pelear el segundo puesto en la tabla, con lo que pasaría de manera directa a las semifinales del torneo.

El líder de la zona es Argentina, que descansó en esta fecha, con siete puntos. Entre tanto, las cafeteras pelean de manera directa el cupo con Chile y Paraguay, que se enfrentaban al cierre de esta edición y, antes del duelo, sumaban 4 y 3 puntos respectivamente.

Las criollas, que buscan cupo en el torneo que se jugará en Marruecos entre octubre y noviembre de este año, se medirán contra Paraguay en la última fecha. El encuentro se disputará el domingo 3 de mayo y está programado para iniciar a partir de las 6:00 p.m. (hora de nuestro país).