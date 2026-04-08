Estas son las identidades de las víctimas fatales del bus que salió de Medellín y se accidentó en la vía Ibagué - Bogotá

Un bus que salió de Medellín con 27 pasajeros rumbo a Florencia, Caquetá, se volcó en la vía que comunica a Ibagué con Bogotá. El siniestro dejó 6 víctimas fatales que ya fueron identificadas.

La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, 7 de abril, cuando al parecer, el conductor de un vehículo de la empresa Coomotor perdió el control del automotor, se salió de la calzada y sufrió un volcamiento lateral, impactando contra árboles ubicados al costado de la carretera.

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De acuerdo con el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, coronel Yair Alonso Parrachila, en el siniestro perdieron la vida 6 adultos y 22 personas, entre esas 3 menores de edad, que fueron trasladadas a centros asistenciales.

En la lista de las víctimas fatales de esta tragedia, según autoridades departamentales, se encuentra Sara Salcedo Vergara, quien era una lideresa social de San Vicente del Caguán.

Sandro Antonio Reyes Rentería, un docente nacido en el departamento del Meta, también falleció en el lamentable suceso. La Alcaldía de Puerto Rico, municipio donde se desempeñaba como maestro, lo confirmó a través de un comunicado.

Leydy Yuliet Barragán Leiva, de 23 años, murió luego de ser trasladada a un centro asistencial. La joven viajaba junto a su hermana, que resultó herida.