Bus con 27 pasajeros se volcó en la vía Ibagué - Bogotá; hay víctimas fatales

Una nueva tragedia sacude las carreteras del país luego de los siniestros ocurridos en Semana Santa. Esta vez el protagonista fue un bus intermunicipal que transitaba por la vía Ibagué - Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, 7 de abril cuando, según reportes preliminares, el conductor de un bus de la empresa Coomotor que transportaba a 27 pasajeros perdió el control del automotor, se salió de la calzada y sufrió un volcamiento lateral, impactando contra árboles ubicados al costado de la vía.

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El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:30 a. m. a la altura de la glorieta de Payandé, específicamente en el kilómetro 13 más 400 metros de la Ruta 40TLF, en la vía que conecta a Ibagué con Bogotá.