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Bus con 27 pasajeros se volcó en la vía Ibagué - Bogotá; hay víctimas fatales

El vehículo transitaba en uno de los principales corredores viales del centro del país. Hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de tres personas.

  • El vehículo sufrió un volcamiento lateral e impactó contra varios árboles. Foto: redes sociales
    El vehículo sufrió un volcamiento lateral e impactó contra varios árboles. Foto: redes sociales
  • Así quedó el bus a la a la altura de la glorieta de Payandé. Foto: redes sociales
    Así quedó el bus a la a la altura de la glorieta de Payandé. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Una nueva tragedia sacude las carreteras del país luego de los siniestros ocurridos en Semana Santa. Esta vez el protagonista fue un bus intermunicipal que transitaba por la vía Ibagué - Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, 7 de abril cuando, según reportes preliminares, el conductor de un bus de la empresa Coomotor que transportaba a 27 pasajeros perdió el control del automotor, se salió de la calzada y sufrió un volcamiento lateral, impactando contra árboles ubicados al costado de la vía.

Lea también: Tres jóvenes murieron en aparatoso accidente de tránsito en el Urabá antioqueño

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:30 a. m. a la altura de la glorieta de Payandé, específicamente en el kilómetro 13 más 400 metros de la Ruta 40TLF, en la vía que conecta a Ibagué con Bogotá.

Así quedó el bus a la a la altura de la glorieta de Payandé. Foto: redes sociales
Así quedó el bus a la a la altura de la glorieta de Payandé. Foto: redes sociales

Como consecuencia del fuerte impacto, las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres ocupantes en el lugar de los hechos. Los lesionados fueron trasladados en diferentes ambulancias a centros asistenciales de Ibagué.

La emergencia fue atendida de manera coordinada por personal de la concesionaria vial AppGica, el Cuerpo de Bomberos, organismos de socorro y la Policía de Tránsito. Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas oficialmente mientras avanzan las labores de inspección técnica.

Debido al accidente, la variante de Ibagué en sentido hacia Bogotá ha permanecido cerrada o con paso restringido para facilitar la remoción del vehículo y el levantamiento de los cuerpos. A los conductores se les recomendó tomar rutas alternas, sugiriendo el corredor Picaleña - Buenos Aires y el peaje de Gualanday para evitar traumatismos en la movilidad.

Las causas exactas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Entre las principales hipótesis que se evalúan se encuentran un posible exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones de la vía en el momento del accidente.

Siga leyendo: Videos | Accidente en la vía Bogotá–La Vega: bus con 42 pasajeros se volcó y dejó varios heridos

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