Implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay será condenado a 21 años de prisión

La Fiscalía General de la Nación anunció que un juez penal especializado avaló los términos de la negociación judicial que hizo con Carlos Eduardo Mora González, quien es uno de los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El hombre aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.