¿Qué pasó en la estación de Policía de Funza donde murieron siete presos? Procuraduría inició investigación

Un incendio dentro de la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, terminó en tragedia al cobrar la vida de siete personas que se encontraban privadas de la libertad. El hecho, ocurrido en medio de cuestionamientos por las condiciones de seguridad en el lugar, ya motivó la apertura de una indagación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

De acuerdo con versiones preliminares, los internos lograron tener acceso a materiales con los que se habría iniciado el fuego. Esa situación llevó al procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Iván Osuna, a advertir que existen indicios de fallas en el control ejercido por los uniformados responsables de la custodia.

Los bomberos que atendieron la emergencia informaron que al llegar al sitio solicitaron de inmediato el apoyo de ambulancias. Tres de los reclusos fueron remitidos a un hospital debido a la gravedad de su estado, mientras que otros nueve permanecieron en el lugar. Cinco de ellos fallecieron horas más tarde en centros de salud de Subachoque y Puente Piedra, lo que elevó a siete el número de víctimas mortales.