Motín en estación de Policía de Funza, Cundinamarca, terminó en incendio y dejó cinco internos muertos

Un intento de motín dentro de la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, terminó en tragedia en la noche del martes 16 de septiembre. Cinco personas privadas de la libertad murieron luego de que se desatara un incendio al interior de las instalaciones.
Las autoridades identificaron a esas cinco personas: Andrés Alberto Organista Ibáñez, José Fernando Rodríguez Lesmes, Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Arcadio Antivia Velásquez y Sergio Humberto Zarta Barreto.
De acuerdo con las primeras versiones, algunos detenidos habrían encendido una de las colchonetas durante el amotinamiento, lo que provocó la rápida propagación de las llamas.
La emergencia fue atendida por organismos de socorro, y según el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, la situación logró ser controlada.
Entérese: Video | Conductor murió calcinado tras violento choque contra un camión en la variante Condina de Pereira
En su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que además de los fallecidos, siete internos fueron trasladados a centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica por complicaciones respiratorias y de salud derivadas del humo inhalado.