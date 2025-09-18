x

Denuncian al sargento retirado Alexander Chalá por presunto delito sexual con menor de 14 años

La Fiscalía recibió denuncia contra el sargento retirado Alexander Chalá por presunto abuso sexual a menor de 14 años. El caso genera polémica en medio de un video viral y sus aspiraciones políticas. Aquí los detalles y el contexto judicial.

  • Captura de video donde supuestamente aparece el sargento contando fajos de billetes. FOTO: CAPTURAS DE VIDEO
    Captura de video donde supuestamente aparece el sargento contando fajos de billetes. FOTO: CAPTURAS DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
18 de septiembre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal contra el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz por presuntos actos sexuales con menor de 14 años.

Esta radicación se suma a la controversia que rodea a Chalá tras la circulación de un video en redes sociales en el que supuestamente aparece recibiendo fajos de billetes en un hotel.

Volviendo a los últimos hechos, de acuerdo con el documento, un abogado, actuando como apoderado, presentó la denuncia formal contra el sargento retirado por el presunto delito tipificado en el artículo 209 del Código Penal colombiano.

Entérese: Él es Alexander Chalá, sargento retirado cercano al petrismo señalado en un video donde presuntamente recibe dinero en efectivo; niega que sea él

En el relato se describen supuestos contactos, insistencias y encuentros que derivaron en señalamientos de actos abusivos para febrero de 2025, en circunstancias que involucran invitaciones, comunicaciones constantes y presiones ejercidas por parte del denunciado.

También se expone que hubo intentos de ocultar la información a familiares y que, tras los hechos, se habrían presentado presiones posteriores acompañadas de presuntas amenazas.

El otro problema por el que lo señalan

En paralelo a la denuncia penal, circula un video que ha generado debate en redes sociales y en grupos de militares retirados.

En la grabación se observa a un hombre vestido con camisa blanca en una habitación de hotel, acompañado por dos personas. Uno de los presentes entrega una bolsa con fajos de billetes que el sujeto recibe y cuenta mientras una cámara lo graba.

En un fragmento del audio, la persona presuntamente identificada como Chalá, asegura tener vínculos en Miami y afirma que podría “tumbar una entidad” gubernamental si no se cumplían ciertas condiciones. También se mencionan planes para abrir empresas y academias de seguridad con fines de lucro vinculados a la compra de armamento.

Frente a la circulación del video, Alexander Chalá publicó una grabación en la que rechazó las acusaciones. Aseguró que se trata de un montaje y que el hombre que aparece no corresponde a él. Explicó que quienes lo conocen saben que su contextura física es diferente a la de la persona que se observa en la filmación.

El sargento retirado afirmó que este tipo de publicaciones representan un riesgo para su seguridad personal y la de su familia y reiteró que se trata de ataques que buscan deslegitimarlo en medio de su actividad pública y política.

También sostuvo que la Fiscalía adelanta investigaciones con base en denuncias que él mismo ha presentado contra altos mandos y que, según su versión, los ataques en su contra se intensifican en un contexto electoral, pues ha manifestado interés en aspirar al Senado.

Le puede interesar: Cuestionan a sargento retirado Chalá, activista del petrismo, por supuestamente recibir dinero en un hotel: este se defiende

¿Quién es Alexander Chalá?
Es un sargento retirado del Ejército colombiano, cercano a sectores políticos y con aspiraciones de llegar al Senado.
¿Qué dice Chalá sobre el video que circula en redes?
Asegura que es un montaje, que no aparece en la grabación y que las acusaciones son ataques políticos.
