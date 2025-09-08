“Todos los protocolos se encuentran al día”: Andrés Carne de Res tras inspección de autoridades por nuevo incidente

Tres días después de un nuevo incidente en una sede del reconocido resto bar Andrés Carne de Res, esta vez en la calle 82 de Bogotá, las autoridades distritales y la Policía Nacional visitaron el lugar para hacer una inspección tras lo sucedido.
Y es que, tras la falla técnica de una máquina de humo que dejó a nueve personas con quemaduras leves, las autoridades locales e incluso nacionales volvieron a poner la lupa en el famoso establecimiento, recordando lo sucedido hace apenas un año con la bailarina Laura Villamil, quien terminó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo en medio de un espectáculo en la sede de Chía, Cundinamarca.
Luego del más reciente hecho, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá, Gestión del Riesgo y la Policía realizaron una visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y según Andrés DC, estas autoridades verificaron “que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo”.