Galería: las imágenes que dejó el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

Finalmente, Donald Trump y Gustavo Petro se conocieron, se dieron un apretón de manos y dialogaron sobre la relación bilateral de más de 204 años entre los dos países que representan.

En fotos: Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “Eres genial”

Tras un año de tensiones entre el mandatario estadounidense y el colombiano, que dejó a este último sin visa y hasta incluido en la lista Clinton, los dos se reunieron este martes, 3 de febrero, en la Casa Blanca en un encuentro marcado por la diplomacia y la cordialidad.

La reunión, que inicialmente estaba prevista para ser de media hora, se extendió por casi dos. El esperado saludo entre ambos se dio en el llamado ‘Paseo de la fama presidencial’, el cual recorrieron juntos hasta llegar a la Oficina Oval, donde sostuvieron una larga conversación con sus dos delegaciones.