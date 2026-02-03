x

Galería: las imágenes que dejó el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

Los mandatarios de Estados Unidos y Colombia por fin se reunieron cara a cara tras un año de tensiones en la relación bilateral. Al parecer, la reunión fue cordial y positiva para ambas partes. Vea aquí las fotos de la visita.

El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
Finalmente, Donald Trump y Gustavo Petro se conocieron, se dieron un apretón de manos y dialogaron sobre la relación bilateral de más de 204 años entre los dos países que representan.

En fotos: Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “Eres genial”

Tras un año de tensiones entre el mandatario estadounidense y el colombiano, que dejó a este último sin visa y hasta incluido en la lista Clinton, los dos se reunieron este martes, 3 de febrero, en la Casa Blanca en un encuentro marcado por la diplomacia y la cordialidad.

La reunión, que inicialmente estaba prevista para ser de media hora, se extendió por casi dos. El esperado saludo entre ambos se dio en el llamado ‘Paseo de la fama presidencial’, el cual recorrieron juntos hasta llegar a la Oficina Oval, donde sostuvieron una larga conversación con sus dos delegaciones.

En el encuentro se abordaron diversos temas, pero el principal habría sido la lucha contra el narcotráfico, sobre la que el Gobierno colombiano mostró destacadas cifras que habrían sorprendido al mandatario estadounidense, pese a que el pasado mes de septiembre el país fue descertificado en su lucha contra los narcóticos.

Al final, el presidente Petro compartió el mensaje que Trump le escribió en su carpeta de recordatorio de su visita de Estado a la Casa Blanca:Gustavo, a great honor. I love Colombia”, que en español quiere decir “Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”, lo que demuestra el tono que tuvo el tan esperado encuentro.

Siga leyendo: Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas

Petro ya había visitado la Casa Blanca como jefe de Estado el 20 de abril de 2023 cuando se reunió con el expresidente estadounidense Joe Biden.

Vea aquí todas las fotos de la visita de Gustavo Petro y su encuentro con Donald Trump.

A las 10:53 de la mañana, el presidente Gustavo Petro arribó a la Casa Blanca para su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. El primer apretón de manos entre ambos se dio en el ‘Paseo de la fama presidencial’ en el ala oeste de la edificación. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
A las 10:53 de la mañana, el presidente Gustavo Petro arribó a la Casa Blanca para su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. El primer apretón de manos entre ambos se dio en el ‘Paseo de la fama presidencial’ en el ala oeste de la edificación. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
Los dos mandatarios intercambiaron comentarios a través de un traductor antes de iniciar la caminata por el ‘Paseo de la fama presidencial’ de la Casa Blanca. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
Los dos mandatarios intercambiaron comentarios a través de un traductor antes de iniciar la caminata por el ‘Paseo de la fama presidencial’ de la Casa Blanca. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
El ‘Paseo de la fama presidencial’ es un área remodelada por el presidente Donald Trump en uno de los pasillos del ala oeste en dirección a la Oficina Oval. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
El ‘Paseo de la fama presidencial’ es un área remodelada por el presidente Donald Trump en uno de los pasillos del ala oeste en dirección a la Oficina Oval. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
Ya en la Oficina Oval, Donald Trump se sentó a la izquierda y su invitado, Gustavo Petro, se sentó a la derecha. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
Ya en la Oficina Oval, Donald Trump se sentó a la izquierda y su invitado, Gustavo Petro, se sentó a la derecha. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
En la Oficina Oval, ambos se sentaron en la sala donde el anfitrión, Trump, recibe habitualmente la visita de sus homólogos. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
En la Oficina Oval, ambos se sentaron en la sala donde el anfitrión, Trump, recibe habitualmente la visita de sus homólogos. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
La reunión, que inicialmente se dijo sería solo de media hora, se extendió por más de dos horas en la Oficina Oval. Para establecer comunicación, ambos mandatarios utilizaron traductores. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse
La reunión, que inicialmente se dijo sería solo de media hora, se extendió por más de dos horas en la Oficina Oval. Para establecer comunicación, ambos mandatarios utilizaron traductores. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse
En la reunión, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la canciller Rosa Villavicencio; el embajador de Colombia, Andrés García-Peña; y el ministro de Defensa general (r) Pedro Sánchez. Donald Trump, por su parte, estuvo con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
En la reunión, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la canciller Rosa Villavicencio; el embajador de Colombia, Andrés García-Peña; y el ministro de Defensa general (r) Pedro Sánchez. Donald Trump, por su parte, estuvo con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. FOTO: Tomada de X @infopresidencia
La cuenta de X de la Casa Blanca compartió una foto a blanco y negro del encuentro entre los dos mandatarios. Usuarios en redes sociales se preguntan qué mensaje hay detrás del cambio de color de la imagen. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse
La cuenta de X de la Casa Blanca compartió una foto a blanco y negro del encuentro entre los dos mandatarios. Usuarios en redes sociales se preguntan qué mensaje hay detrás del cambio de color de la imagen. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse
Al final, el presidente Donald Trump le entregó a su homólogo colombiano una carpeta con una foto y un mensaje como recordatorio de su visita a la Casa Blanca. El mensaje dice: “<i>Gustavo, a great honor. I love Colombia”,</i> que en español quiere decir: “Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”. FOTO: Tomada de X @petrogustavo
Al final, el presidente Donald Trump le entregó a su homólogo colombiano una carpeta con una foto y un mensaje como recordatorio de su visita a la Casa Blanca. El mensaje dice: “Gustavo, a great honor. I love Colombia”, que en español quiere decir: “Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”. FOTO: Tomada de X @petrogustavo
El presidente Gustavo Petro a las afueras de la Casa Blanca con una gorra del movimiento MAGA que identifica a los seguidores de Donald Trump. En la imagen se ve conversando con la viceministra de Política Criminal, Marcela Tovar, y de fondo se observa al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. FOTO: Cortesía Presidencia
El presidente Gustavo Petro a las afueras de la Casa Blanca con una gorra del movimiento MAGA que identifica a los seguidores de Donald Trump. En la imagen se ve conversando con la viceministra de Política Criminal, Marcela Tovar, y de fondo se observa al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. FOTO: Cortesía Presidencia
$!El presidente Gustavo Petro y parte de su comitiva posando para una foto a las afueras de la Casa Blanca. FOTO: Cortesía Presidencia
El presidente Gustavo Petro y parte de su comitiva posando para una foto a las afueras de la Casa Blanca. FOTO: Cortesía Presidencia
