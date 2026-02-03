La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington

Venezuela ha entrado en una fase de mutación política acelerada. Tras los eventos de enero de 2026, que resultaron en la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y la captura del mismo por autoridades estadounidenses, la administración provisional liderada por Delcy Rodríguez intenta navegar entre la supervivencia del sistema chavista y las exigencias de una comunidad internacional que presiona por una transición real. Esta semana, tres ejes han marcado la agenda: la implementación de una amnistía que busca despresurizar las cárceles, el aterrizaje de una delegación diplomática de Washington que rompe años de aislamiento, y un polémico nombramiento ministerial que consolida la influencia de la familia Cabello en el nuevo esquema de poder.

1. La Ley de Amnistía: El goteo de las liberaciones

El pasado domingo, el país fue testigo de un movimiento logístico sin precedentes en las cercanías de los centros penitenciarios de Ramo Verde, El Helicoide y Yare. Según el reporte oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario, bajo la dirección directa de la presidencia encargada, se han ejecutado hasta la fecha 344 boletas de excarcelación. Este proceso responde a la promesa de ”Amnistía General” lanzada por Delcy Rodríguez como un gesto de “buena voluntad política” hacia la oposición y los organismos internacionales. No obstante, la organización Foro Penal, fuente técnica de referencia en la materia, ha sido cautelosa. En su último boletín, la ONG confirma que, si bien el flujo de liberaciones es real, representa apenas el 40% del total de presos políticos registrados al cierre del ciclo conflictivo de 2025. La narrativa oficial, difundida a través de la cadena estatal VTV, sostiene que estas medidas buscan “sanar las heridas de la patria”. Sin embargo, fuentes de la Asamblea Nacional (AN) confirmaron a este medio que la ley aún no ha sido ratificada de forma definitiva en el hemiciclo. El debate interno es feroz: los sectores más radicales del PSUV temen que la amnistía debilite su capacidad de control social, mientras que la Plataforma Unitaria exige que la medida se extienda a figuras de alto perfil que aún permanecen en el exilio o bajo arresto domiciliario.

2. El regreso de la bandera de las barras y las estrellas

En el plano internacional, el evento más disruptivo ha sido la llegada a Caracas de Laura Dogu, jefa de misión de Estados Unidos. Su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía no fue solo un acto protocolario; representa el fin de un periodo de “diplomacia de micrófono” para dar paso a una negociación pragmática. Según el comunicado conjunto emitido tras la primera reunión en la Casa Amarilla (sede de la cancillería venezolana), la hoja de ruta estadounidense se articula en un ”Plan de Tres Etapas”: Seguridad y estabilización: Garantizar que el vacío de poder dejado por la ausencia de Maduro no derive en un conflicto civil o en el empoderamiento de grupos irregulares. Apertura económica: El levantamiento progresivo de sanciones a cambio de auditorías transparentes en PDVSA. Transición democrática: El establecimiento de un cronograma electoral verificado por la ONU y la OEA. Como gesto de reciprocidad, el gobierno de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como nuevo encargado de negocios en Washington. Plasencia, un diplomático de carrera con amplia experiencia en negociaciones europeas, tiene la misión de convencer al Capitolio de que la nueva administración es un socio confiable para el suministro energético en un mercado global convulso.

3. El factor Cabello: ¿Renovación o nepotismo?

Mientras se abren las celdas y aterrizan los aviones extranjeros, el “ala dura” del chavismo mueve sus fichas para no quedar desplazada. El nombramiento de Daniella Cabello, hija del vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, como nueva Ministra de Turismo, ha encendido el debate sobre la herencia del poder en Venezuela. Daniella Cabello, quien hasta la semana pasada dirigía la agencia Marca País, asume una cartera que el gobierno considera estratégica para la captación de divisas no petroleras. Durante su juramentación, transmitida por medios oficiales, la nueva ministra aseguró que su gestión se enfocará en proyectar una Venezuela “segura, bella y lista para la inversión internacional”. Analistas políticos consultados por EL COLOMBIANO sugieren que este nombramiento es una concesión necesaria de Delcy Rodríguez hacia Diosdado Cabello. Al integrar a su hija en el gabinete ministerial, Rodríguez garantiza la lealtad (o al menos la no beligerancia) de la estructura militar y de inteligencia que aún responde a Cabello. Es, en esencia, un blindaje familiar en medio de un mar de incertidumbres.

4. La tensión en la Asamblea Nacional