La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington

Venezuela ha entrado en una fase de mutación política acelerada. Tras los eventos de enero de 2026, que resultaron en la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y la captura del mismo por autoridades estadounidenses, la administración provisional liderada por Delcy Rodríguez intenta navegar entre la supervivencia del sistema chavista y las exigencias de una comunidad internacional que presiona por una transición real.
Esta semana, tres ejes han marcado la agenda: la implementación de una amnistía que busca despresurizar las cárceles, el aterrizaje de una delegación diplomática de Washington que rompe años de aislamiento, y un polémico nombramiento ministerial que consolida la influencia de la familia Cabello en el nuevo esquema de poder.