x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Nuevo intento de linchamiento en Bogotá: comerciantes atacaron a un hombre en un centro comercial

Tras el linchamiento en el barrio Kennedy que dejó una persona muerta, otro intento de agresión colectiva se registró en el centro comercial Unilago, al norte de Bogotá.

  • El altercado que se presentó este jueves en Bogotá quedó registrado en video. FOTO: REDES SOCIALES
    El altercado que se presentó este jueves en Bogotá quedó registrado en video. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
13 de noviembre de 2025
bookmark

Un nuevo intento de linchamiento se registró en el sector del centro comercial de Unilago, en el norte de Bogotá, donde un grupo de comerciantes intentó agredir a un hombre.

Al parecer, el hombre fue señalado de intentar realizar una compra con una transacción falsa. En video quedó el altercado que desató la reacción colectiva de quienes se encontraban en la zona.

Entérese: Familia de hombre linchado en Bogotá dice que no estaba conduciendo borracho: “Sufría episodios de agresividad por ansiedad y estrés”

La situación obligó a la intervención inmediata de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que lograron rescatar al sujeto y evitar que la agresión pasara a mayores.

El incidente se suma al linchamiento del pasado miércoles 12 de noviembre en el barrio Kennedy, al sur de la ciudad, donde un conductor embistió a varios motociclistas a su paso por la avenida Carrera 68 con Américas, por lo que fue perseguido hasta ser golpeado por varias personas.

El hombre, identificado como Mauricio Cendales Parra, fue perseguido por cerca de 200 motociclistas, quienes rodearon su vehículo, rompieron los vidrios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

La Policía de Bogotá logró trasladar al conductor a un centro médico, donde falleció a causa de los golpes.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó los hechos y pidió no recurrir a la violencia: “Los hechos ocurridos anoche en El Tintal, en Kennedy, son materia de investigación (...). El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”.

Siga leyendo: Una sociedad intolerante: cerca de 7 personas mueren a diario en riñas en Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida