Familia de hombre linchado en Bogotá dice que no estaba conduciendo borracho: “Sufría episodios de agresividad por ansiedad y estrés”

Un linchamiento de cientos de motociclistas terminó con la vida de un hombre de 39 años en Bogotá.

  Tras un linchamiento registrado en Kennedy, el conductor de una camioneta azul falleció a causa de los golpes de varios motociclistas. FOTO: REDES SOCIALES
    Tras un linchamiento registrado en Kennedy, el conductor de una camioneta azul falleció a causa de los golpes de varios motociclistas. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
12 de noviembre de 2025
bookmark

La familia de Mauricio Cendales Parra, el hombre de 39 años que murió linchado por un grupo de motociclistas en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, negó que él estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

En cambio, aseguraron que atravesaba una crisis emocional y médica derivada de un cuadro de ansiedad y agresividad.

El violento episodio ocurrió en la noche del martes 11 de noviembre en el sector de El Tintal, cuando Cendales conducía una camioneta azul y, según las primeras versiones, habría atropellado a varias motocicletas mientras realizaba “maniobras peligrosas”.

Esto provocó una persecución de cerca de 200 motociclistas, quienes rodearon su vehículo, rompieron los vidrios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

En contexto: Videos | Conductor murió linchado por más de 200 motociclistas en Bogotá: había atropellado a varias motos antes

La Policía de Bogotá logró trasladar al conductor a un centro médico, donde falleció a causa de los golpes.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó los hechos y pidió no recurrir a la violencia: “Los hechos ocurridos anoche en El Tintal, en Kennedy, son materia de investigación (...). El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”.

Sin embargo, la versión sobre un presunto estado de embriaguez fue rechazada por la familia del comerciante. En declaraciones a Caracol Radio, su sobrino, Facilides Rodríguez, aseguró que Mauricio Cendales no había consumido licor y que padecía una enfermedad que le generaba episodios de agresividad.

“Nosotros estamos consternados, la verdad es que todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y no, él no estaba borracho. Él estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad”, dijo Rodríguez.

El familiar explicó que su tío “no tomaba licor porque estaba en un tratamiento médico y sufría episodios de agresividad derivados de un cuadro de ansiedad y estrés”. Agregó que “hace más de un año había estado internado por ataques agresivos, y los médicos le estaban suministrando medicamentos”.

De acuerdo con el relato de la familia, Cendales salió de su casa alterado, pero sin intención de causar daño. “Posiblemente se tropezó con alguna moto, lo que generó una reacción violenta por parte de varios motociclistas”, señaló su sobrino.

Lea más: Una sociedad intolerante: cerca de 7 personas mueren a diario en riñas en Colombia

“Al sentirse atacado, él simplemente actuó con agresividad porque en el momento estaba pasando por una etapa de agresividad muy dura, muy fuerte. Él no iba consciente de lo que hacía”, narró al medio citado.

Mauricio Cendales Parra era comerciante en Chapinero y oriundo del Tolima. Las autoridades de la capital del país investigan las circunstancias del incidente.

Lea más: Murió menor de 15 años que se encontraba en UCI tras ser atropellada por taxista ebrio en Bogotá

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Mauricio Cendales Parra?
Era un comerciante de 39 años, oriundo del Tolima, que trabajaba en Chapinero. Su familia asegura que padecía ansiedad y estaba bajo tratamiento médico.
¿Qué dicen las autoridades sobre el linchamiento en Kennedy?
La Policía y la Alcaldía de Bogotá investigan a los motociclistas involucrados y evalúan si hubo exceso de fuerza o instigación a la violencia.
¿Estaba borracho el hombre linchado en Bogotá?
Su familia lo niega y sostiene que no consumía alcohol debido a su tratamiento médico. Esperan los resultados de los exámenes toxicológicos oficiales.
