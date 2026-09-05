De la Espriella anunció millonaria inversión para la reconstrucción de Buga, Valle

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó este sábado la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, como parte de los recorridos que viene haciendo en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En su recorrido por Buga, el presidente visitó la basílica del Señor de los Milagros, que también resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, anunció que se han recaudado $1.200 millones para la reconstrucción del lugar y prometió, con ayuda del sector privado, recaudar otros $5 mil millones más.

“Vamos a proteger los símbolos espirituales del pueblo colombiano. Yo soy devoto del negrito de Buga. Yo creo que ningún presidente en la historia de Colombia ha venido tantas veces a la basílica como yo. Es mi cuarta o quinta vez en la basílica, porque cada vez que veo al negrito cojo fuerzas para seguir peleando por Colombia, para seguir luchando por nuestra patria y para resolverle a nuestra gente, que es lo que se necesita hacer”, manifestó.

En Buga, el mandatario visitó también la Institución Educativa Agrícola ITA, en donde se invertirán $23 mil millones para reparar los daños provocados por el sismo, y anunció la destinación de 2.500 millones más para la reparación de más de viviendas afectadas por el sismo.

Durante su discurso, de la Espriella afirmó que también habrá una reactivación económica en el Valle del Cauca, para lo cual se va a destinar hasta $40.000 millones para apoyar a microempresas, comercios y negocios turísticos. De estos recursoso, se espera que $30.000 sean destinados para el pago de arriendos, proveedores y nóminas.

“Desde el primer día de esta tragedia asumí un compromiso con el país y las personas afectadas. No vamos a dejar que una sola familia pase trabajo después de la emergencia. Estamos entrando con la fuerza del Estado en la segunda gran misión que es reconstruir lo que el terremoto destruyó. Una casa no son solo cuatro paredes, el hogar es el lugar seguro donde una persona llega a recargarse”, dijo el presidente en su discurso.

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En medio de la visita, el Gobierno nacional entregó la primera vivienda a una de las familias afectadas por el terremoto en el municipio. La vivienda fue donada por el sector privado y construida bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y resistencia sísmica. Además anunció una inversión superior a $22.000 millones para la terminación del colector de aguas de la calle 9.

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