Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

De la Espriella anunció millonaria inversión para la reconstrucción de Buga, Valle

Durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella, se entregó la primera casa a una de las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

  • El presidente anunció una inversión de $6.200 millones para la reconstrucción de la basílica de Buga. Foto Colprensa/Presidencia de la República.
    El presidente anunció una inversión de $6.200 millones para la reconstrucción de la basílica de Buga. Foto Colprensa/Presidencia de la República.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó este sábado la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, como parte de los recorridos que viene haciendo en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Lea también: Adres explicará cómo acceder a indemnización por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios por terremoto

En su recorrido por Buga, el presidente visitó la basílica del Señor de los Milagros, que también resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, anunció que se han recaudado $1.200 millones para la reconstrucción del lugar y prometió, con ayuda del sector privado, recaudar otros $5 mil millones más.

“Vamos a proteger los símbolos espirituales del pueblo colombiano. Yo soy devoto del negrito de Buga. Yo creo que ningún presidente en la historia de Colombia ha venido tantas veces a la basílica como yo. Es mi cuarta o quinta vez en la basílica, porque cada vez que veo al negrito cojo fuerzas para seguir peleando por Colombia, para seguir luchando por nuestra patria y para resolverle a nuestra gente, que es lo que se necesita hacer”, manifestó.

En Buga, el mandatario visitó también la Institución Educativa Agrícola ITA, en donde se invertirán $23 mil millones para reparar los daños provocados por el sismo, y anunció la destinación de 2.500 millones más para la reparación de más de viviendas afectadas por el sismo.

Durante su discurso, de la Espriella afirmó que también habrá una reactivación económica en el Valle del Cauca, para lo cual se va a destinar hasta $40.000 millones para apoyar a microempresas, comercios y negocios turísticos. De estos recursoso, se espera que $30.000 sean destinados para el pago de arriendos, proveedores y nóminas.

“Desde el primer día de esta tragedia asumí un compromiso con el país y las personas afectadas. No vamos a dejar que una sola familia pase trabajo después de la emergencia. Estamos entrando con la fuerza del Estado en la segunda gran misión que es reconstruir lo que el terremoto destruyó. Una casa no son solo cuatro paredes, el hogar es el lugar seguro donde una persona llega a recargarse”, dijo el presidente en su discurso.

Le puede interesar: Su esposo la protegió durante 30 minutos bajo los escombros de Cali y luego murió

En medio de la visita, el Gobierno nacional entregó la primera vivienda a una de las familias afectadas por el terremoto en el municipio. La vivienda fue donada por el sector privado y construida bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y resistencia sísmica. Además anunció una inversión superior a $22.000 millones para la terminación del colector de aguas de la calle 9.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero se destinará a la reconstrucción de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga?
Se han recaudado $1.200 millones para la reconstrucción de la basílica y el presidente anunció que buscará conseguir otros $5.000 millones con apoyo del sector privado.
¿Cuánto dinero recibirá el Valle del Cauca para la reactivación económica tras el terremoto?
El Gobierno anunció recursos de hasta $40.000 millones para apoyar a microempresas, comercios y negocios turísticos afectados por la emergencia.
¿Qué obras de infraestructura se realizarán en Buga después del terremoto?
Entre las inversiones anunciadas está la destinación de más de $22.000 millones para terminar el colector de aguas de la calle 9, además de los recursos para reparar la institución educativa y las viviendas afectadas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos