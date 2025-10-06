El caso del rector de La Guajira: una trama de narcotráfico, poder y amenazas

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos vínculos con una red de narcotráfico que, según informes judiciales, habría operado entre el norte de Colombia y varios países del Caribe. El funcionario niega las acusaciones y asegura que se trata de un montaje y de un intento de extorsión por parte de quienes adelantaban las pesquisas.
De acuerdo con documentos en poder del ente acusador, Robles fue señalado como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. En el expediente se describe que la red mantenía rutas desde el Catatumbo hasta La Guajira, donde se coordinaba la compra, el transporte y la exportación de estupefacientes hacia Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Aruba y México.
Los testimonios incluidos en la investigación indican que la estructura criminal contaba con un esquema de producción y distribución que financiaba cultivos de coca y marihuana en el Catatumbo, pagaba tributos a grupos armados y usaba bodegas en Maicao y Uribia como centros de acopio. Desde allí, la droga era embarcada en astilleros ilegales rumbo al Caribe. Según los informes, el grupo ejercía control territorial con apoyo de líderes locales e incluso de miembros de comunidades indígenas, lo que permitía mover los cargamentos sin mayores enfrentamientos con otras organizaciones o con la fuerza pública.