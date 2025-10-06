x

Nicolás Petro afirmó que nunca dijo que la plata que le dieron era para la campaña del papá, pero un donante lo desmiente

En el centro del huracán están los $400 millones que le entregó Gabriel Hilsaca, quien declaró bajo juramento que eran para la campaña presidencial de Gustavo Petro.

  • Nicolás Petro Burgos es el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Archivo
    Nicolás Petro Burgos es el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Archivo
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

06 de octubre de 2025
bookmark

Un aporte de $400 millones de pesos dirigidos a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, es una de las evidencias que analiza la Procuraduría en la investigación disciplinaria sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del exdiputado de Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Dicha prueba, basada en el testimonio del aportante Gabriel Elías Hilsaca Acosta, al parecer contradice una de las afirmaciones del propio exdiputado, quien en varios escenarios ha afirmado que jamás dijo que los dineros recibidos fueran para patrocinar la campaña.

Le puede interesar: Sindicato judicial rechaza supuesta intromisión del presidente Gustavo Petro en proceso penal contra su hijo

En una entrevista con el portal noticioso Cambio, este fin de semana, exclamó que “yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”.

Recalcó que la plata que le entró fue incluida en su declaración de renta, es decir, $1.300 millones en total, pero se negó a detallar qué les dijo a las personas entonces para que le entregaran esa suma.

“Ahora estamos en una etapa probatoria y no quiero referirme al fondo de las pruebas, pero lo que le puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, adujo.

Tras la publicación de la entrevista, volvió a tomar relevancia una de las evidencias que recopiló la Procuraduría con miras al juicio disciplinario, basada en el testimonio de uno de los aportantes, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“el Turco”), un reconocido contratista estatal de la Costa Atlántica, quien en el pasado fue investigado por nexos con paramilitares.

Dicha declaración data de 2023, pero al parecer será actualizada en el marco del proceso actual en el ente de control.

“Le entregó la suma de $200 millones en efectivo en el edificio Balcones del Parque al señor Nicolás Petro Burgos en fecha 18 de mayo de 2022, pero, no hubo reunión posterior a ello, sino que el aporte de los otros $200 millones se había hecho de forma anterior a finales de abril o comienzos de mayo de 2022. Entregando un total de $400 millones”, precisa un documento del Ministerio Público, que agrupa las evidencias.

Y añade: “Reveló que fue contactado por el señor Nicolás Petro para que le entregase dicho dinero, cuyo destino era la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, pero que a lo sumo se ha sabido que el dinero no se usó para el fin inicial. Indicó que la entrega del dinero se hizo en efectivo por solicitud expresa del investigado y se entregó a éste porque se entendía que el señor Nicolás Petro, hijo del candidato, era la persona que fungía como operador logístico de la campaña en ese momento en la costa Caribe”.

El informe termina indicando que Gabriel Hilsaca, según su propio testimonio, hizo dicho aporte “como un ejercicio democrático, en calidad de abogado con una filosofía de vertiente humanística, y en tal virtud el aporte se hizo a una campaña donde tenía afinidad ideológica”.

Además del proceso en la Procuraduría, el exdiputado también enfrenta un juicio penal con la Fiscalía, que lo acusó de los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de los cuales él se ha declarado inocente.

Puede ver, Las pruebas del CNE para sancionar a Roa por campaña de Petro:

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Gabriel Hilsaca Acosta?
Hijo del empresario Alfonso Hilsaca, conocido contratista estatal de la Costa Atlántica, quien ha declarado que entregó $200 millones a Nicolás Petro para la campaña presidencial.
¿Qué está investigando la Procuraduría?
Está analizando posibles irregularidades en los aportes recibidos por Nicolás Petro, incluyendo el testimonio de Hilsaca Acosta.
