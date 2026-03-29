Al menos 30 congresistas habrían cambiado votos por contratos en Invías

Más de 5.000 folios con chats, videos, tablas de asignación de cupos y testimonios reposan en la Corte Suprema de Justicia bajo un rótulo: el presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Congreso de la República. La investigación salpica a 30 congresistas.
La investigación fue realizada por Semana. En los documentos revelados, las comisiones Tercera y Cuarta toman los reflectores. No es algo menor, ambos grupos (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) son los encargados de tramitar proyectos de ley relacionados con los asuntos económicos y fiscales del país.
En la Tercera estudian temas de hacienda, crédito público, impuestos y política monetaria, mientras que la Comisión Cuarta se especializa en presupuesto, gasto público, bienes nacionales y control fiscal. A veces, ambas comisiones sesionan juntas.
Los nombres en el expediente son: Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda Saravia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Gnecco, Liliana Esther Bitar Castilla, Karina Espinosa Oliver y Laura Ester Fortich.
Pero, ¿qué llevó a la Corte a poner la lupa sobre tantos congresistas y qué dice el expediente? La respuesta a lo primero no se centraría en el qué, sino en quién. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda y testigo estrella en el entramado de corrupción de la UNGRD, denunció la situación ante la Justicia.