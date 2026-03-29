Al menos 30 congresistas habrían cambiado votos por contratos en Invías

Más de 5.000 folios con chats, videos, tablas de asignación de cupos y testimonios reposan en la Corte Suprema de Justicia bajo un rótulo: el presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Congreso de la República. La investigación salpica a 30 congresistas. La investigación fue realizada por Semana. En los documentos revelados, las comisiones Tercera y Cuarta toman los reflectores. No es algo menor, ambos grupos (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) son los encargados de tramitar proyectos de ley relacionados con los asuntos económicos y fiscales del país. En la Tercera estudian temas de hacienda, crédito público, impuestos y política monetaria, mientras que la Comisión Cuarta se especializa en presupuesto, gasto público, bienes nacionales y control fiscal. A veces, ambas comisiones sesionan juntas. Los nombres en el expediente son: Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda Saravia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Gnecco, Liliana Esther Bitar Castilla, Karina Espinosa Oliver y Laura Ester Fortich. Pero, ¿qué llevó a la Corte a poner la lupa sobre tantos congresistas y qué dice el expediente? La respuesta a lo primero no se centraría en el qué, sino en quién. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda y testigo estrella en el entramado de corrupción de la UNGRD, denunció la situación ante la Justicia.

Según Benavides (quien ha testificado ante la Justicia en el marco del principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía) los legisladores mencionados habrían cambiado sus votos por contratos en Invías durante el 14 de marzo y el 1 de diciembre de 2025. En total, entre los 30 congresistas durante ese lapso de tiempo, habrían recibido más de un billón de pesos por 60 contratos.

Las pruebas y los documentos en la Corte sobre presunta corrupción entre Invías y Congreso

El Marco Antonio Rueda será el encargado de determinar la veracidad del testimonio, las pruebas presentadas y, además, el grado de responsabilidad (o no) de cada uno de los señalados. “Puesto que las diligencias aluden a cupos indicativos que habrían sido ejecutados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como se verifica del auto de apertura de instrucción, resulta forzoso colegir que las presentes diligencias deberán tener por objeto las partidas presupuestales de idéntica denominación, pero que, de acuerdo con el relato de la referida Benavides Soto, fueron materializadas por conducto del Invías”, explica la Corte. En el expediente, el alto tribunal añadió: “Relató en forma cronológica y detallada los hechos relativos a las actuaciones del ministro de Hacienda en el trámite que se adelantó ante la Comisión Especial Interparlamentaria de Crédito Público (...) Para efectos de lograr la aprobación de unos créditos externos de la nación ante la Banca Internacional”. Entérese: Niegan prisión domiciliaria a Pedro Andrés Rodríguez, uno de los cerebros del escándalo de la UNGRD Además, Benavides habría entregado documentos con “sendas tablas en las que aparecen consignados los datos correspondientes con mención a los congresistas que habrían sido los beneficiados”. Según la Corte Suprema de Justicia, varios contratos dentro de Invías sufrieron ajustes en su ejecución y aumentos en los recursos asignados. La Corte centra su atención en aquellos que estaban prácticamente inactivos, pero que aun así recibieron millonarias inyecciones presupuestales, incluso superiores al valor inicial pactado.

¿Qué encontró la Corte?

El tribunal ordenó corroborar los testimonios y evidencias entregadas por Benavides. Para eso, le envió una petición a Invías. La entidad tendrá que entregarle a la Corte la copia de los contratos o convenios interadministrativos relacionados con lo entregado con la testigo. “Así mismo, la totalidad de la documentación correspondiente a los proyectos financiados con recursos asignados a través de esos negocios jurídicos”, estipuló la Corte.