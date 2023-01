Así lo hizo la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz , –subalterna de Vélez–. Dijo que este documento, que pretendía dar razones para no suscribir más contratos de exploración de gas y petróleo, contenía datos que no eran confiables y que incluían nombres de funcionarios que no lo avalaron.

Por otro lado, el representante a la Cámara Alirio Uribe (Pacto Histórico) le dijo a EL COLOMBIANO que era absurda la idea de intentar otra moción contra Irene Vélez, toda vez que “esa contradicción ya se resolvió y respaldaron a la ministra. Ella ha sido citada a once debates de control político y a una moción de censura, en los que ha explicado la posición del ministerio sobre la transición energética, por lo cual no hay contradicciones profundas entre la visión del presidente, el programa de gobierno y lo que dijo la ministra”.

“Si fue una interpretación no habría responsabilidad, pero si es que cambió o modificó cifras que no son interpretables sí podría estar sujeta una investigaciones disciplinarias o penales. Hay que mirar si era un informe ilustrativo o si se usó con un carácter oficial, para el diseño de una ley, responder un derecho de petición o para tomar una decisión”, explicó.

Bernate agregó debería ser una investigación “muy rápida” de determinar y que, en lo disciplinario, podría terminar en una inhabilitación o suspensión del cargo.

No obstante, Cancino va más allá y explica que “solo cambiar cifras no es una infracción a la ley penal, salvo que ese cambio vaya a determinar alguna decisión oficial” y que “incluir el nombre de alguien que no estaba de acuerdo con el informe o no autorizó poner su nombre, puede ser un delito que va desde falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público o fraude procesal si fue apoyada para tomar una decisión por parte de una autoridad”.

¿Esto afecta la política fiscal?

El exviceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, ha dedicado varios espacios de opinión a señalar lo que para él sería la demora para remplazar las divisas que recibe el país del petróleo, los derivados y el carbón por las que puede dejar el turismo. Argumento en el que detalla que, para lograrlo, se necesitaría que al país llegarán 18 millones de turistas al año.

“Más allá de las implicaciones penales y disciplinarias hay una implicación práctica, porque nos estamos jugando el futuro. Lo grave de lo que dijo Belizza Ruiz es que confirmó de que no eran ciertas las cifras del informe y que en el ministerio lo sabían”, dijo.

Lo concreto es que la permanencia de Irene Vélez en el Ministerio de Minas –de la que depende la estabilidad de las finanzas de la nación– representará una pelea entre el Ejecutivo y la oposición en el Congreso que buscará voces aliadas del gobierno para sacarla, ahora con más argumentos y con una indagación de la Procuraduría andando, en la que fue llamada a rendir testimonio a la exviceministra Ruiz.

¿Bastará el apoyo de Petro para rebatir tantos señalamientos que provienen del seno del propio Ministerio? “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, dice la sabiduría popular.