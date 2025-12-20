“Fue indignante. No tuvieron compasión”: Claudia Tarazona dice que “expulsaron” a Uribe Londoño del Centro Democrático

El luto de la familia Uribe Tarazona ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un punto de tensión dentro de la política colombiana, en medio del proceso electoral con miras al 2026. Le puede interesar: Sigue el fuego amigo en la Casa de Nariño: Petro acusa públicamente a uno de sus ministros de no priorizar “proyecto clave” María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio en una reciente entrevista con Semana, en donde expuso su postura frente a la exclusión de su suegro, Miguel Uribe Londoño, de la consulta interna del Centro Democrático.

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, en el funeral del joven político colombiano, quien era precandidato presidencial. FOTO: Colprensa

El rechazo a la decisión del Centro Democrático

Para Tarazona, la salida de Uribe Londoño del proceso partidista no solo representa una fractura política, sino una falta de sensibilidad ante la tragedia familiar. “No lo debieron haber expulsado. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente es que estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por eso, y luego su papá es expulsado de esa manera”, y agregó: “Creo que es un muy mal mensaje para el país; la política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos”.

La viuda también cuestionó el papel de ciertos sectores de la prensa en el manejo de esta situación, señalando que “algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece”.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, decidió seguir con su camino político, pero fue excluido después por el Centro Democrático. FOTO: AFP

El peso de la ausencia y legado póstumo

La entrevista profundizó en el impacto emocional que ha dejado el magnicidio de Uribe Turbay. Tarazona describió el proceso de duelo como una tarea inconclusa y dolorosa. “Es muy doloroso. Siento que todo lo que pensé que había logrado en estos meses, de ir recuperándome un poco de la muerte de Miguel, se fue al piso. Estoy con el corazón roto en mil pedazos”, expresó. A pesar del vacío, especialmente en fechas como el Día de las Velitas, la familia intenta aferrarse al libro póstumo Mi causa: Colombia. Según Tarazona, “Miguel quiso transmitir en ese libro cómo convirtió todo en un propósito de servicio para el país”. Su enfoque actual es la crianza de sus hijos bajo ese mismo ideal: “Es posible convertir el dolor y la tragedia en un propósito superior. Me quedo con eso, me aferro a eso y eso es lo que yo todos los días de mi vida quiero transmitirles a Alejandro y a mis tres hijas”.

Visiones sobre la seguridad y el panorama nacional

En el plano político, Tarazona advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida en el país, principalmente por el tema de la seguridad, el cual ha sido polémico durante el gobierno Petro. “Es muy triste lo que hemos retrocedido. El retroceso no son cifras, el retroceso son vidas humanas, es pobreza, son niños que no tienen acceso a la educación, es en todos los ámbitos, en la salud, la economía y, obviamente, en lo más irreemplazable que hay: el derecho a la vida”, sostuvo. Ante esto, hizo un llamado a buscar liderazgos que prioricen la unión nacional. Entérese: “Es un tema de responsabilidad”: Uribe marca distancia del caso Miguel Uribe Londoño Respecto a figuras específicas, destacó la preparación de Paloma Valencia, afirmando que “el día del atentado de Miguel se portó no como una política oportunista al lado mío, sino como una mujer, una mamá, una esposa que se puso en mi lugar y me dio la mano”. Asimismo, recordó la lealtad de su esposo hacia Enrique Peñalosa, asegurando que “fue leal hasta el último minuto de su vida con él”.

La viuda de Miguel Uribe Turbay lamentó la decisión del partido de retirar de la consulta interna al papá de su esposo. FOTO: Colprensa

La justicia y el futuro político del país

Sobre la sucesión del liderazgo familiar, Tarazona respaldó a Miguel Uribe Londoño, tras decir que si hay una persona que puede encarnar los ideales de Miguel, sin duda alguna es su papá.

“Fue quien lo crio, quien hizo política con él y quien lo acompañó también de la mano durante sus 15 años de carrera política. Él puede saber que va a contar conmigo y que tiene mi apoyo en lo que él decida. Nadie distinto a él tiene ese derecho”, sostuvo. Lea también: El Partido Demócrata Colombiano avala candidatura de Miguel Uribe Londoño, ¿revive su carrera a la presidencia? Finalmente, sobre la investigación del crimen, agradeció a la Policía y a la Fiscalía, pero lanzó una crítica directa al Ejecutivo. “Me siento muy agradecida con la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin duda, han hecho un trabajo extraordinario. En menos de seis meses tenemos prácticamente a todos los autores materiales en detención. Por supuesto, se está trabajando en quiénes fueron esos autores intelectuales. La dificultad es que tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía”, concluyó.

