Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados.
Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.
Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.
Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.
Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los estrechos lazos del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Trump.