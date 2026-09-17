Isabel Zuleta explicará a la Corte su participación en polémico operativo con ‘Pipe Tuluá’

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta acudió este jueves la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema luego de ser vinculada a una investigación por las presuntas irregularidades en un procedimiento que involucró a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’.
La Corte investiga si Zuleta incurrió en el delito de abuso de función pública y busca establecer si se extralimitó en sus funciones y competencias.
Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025, cuando agentes del CTI realizaron un allanamiento en la cárcel La Picota de Bogotá, tras recibir información sobre un posible plan para asesinar dentro del penal a un interno conocido como alias Araña, un disidente de las Farc que también fue designado como gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.
El objetivo del operativo era incautar un arma de fuego que, según la información recibida por las autoridades, sería utilizada por Pipe Tuluá para atentar contra alias Araña.