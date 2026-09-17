Isabel Zuleta explicará a la Corte su participación en polémico operativo con ‘Pipe Tuluá’

El objetivo del operativo era incautar un arma de fuego que, según la información recibida por las autoridades, sería utilizada por Pipe Tuluá para atentar contra alias Araña.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025, cuando agentes del CTI realizaron un allanamiento en la cárcel La Picota de Bogotá, tras recibir información sobre un posible plan para asesinar dentro del penal a un interno conocido como alias Araña, un disidente de las Farc que también fue designado como gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro .

La Corte investiga si Zuleta incurrió en el delito de abuso de función pública y busca establecer si se extralimitó en sus funciones y competencias.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta acudió este jueves la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema luego de ser vinculada a una investigación por las presuntas irregularidades en un procedimiento que involucró a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’.

El procedimiento tomó relevancia pública por la presencia de la senadora Isabel Zuleta, quien acompañó la diligencia en calidad de observadora de paz. Videos conocidos posteriormente mostraron a la congresista dentro de La Picota y recibiendo un arma de fuego de manos de Pipe Tuluá.

“La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública”, informó en su momento el alto tribunal.

Los magistrados buscan determinar si Zuleta excedió sus funciones y competencias cuando fue designada como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Esa labor fue formalizada mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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La participación de la congresista en el operativo generó cuestionamientos sobre el alcance de sus funciones y abrió un debate después de que el Gobierno Nacional calificara la entrega del arma como un supuesto “gesto de paz”.

Zuleta respondió entonces a las críticas y aseguró que su presencia en el procedimiento tenía como propósito proteger la vida del gestor de paz que, según la información conocida, iba a ser víctima de un atentado.

“Proteger la vida de quienes le apuestan a la paz es una obligación del Estado. Colombia ha incumplido en pasados gobiernos con esta crucial tarea, por eso acompañé como observadora de paz en el mes de julio el allanamiento que hizo la Fiscalía de la cárcel La Picota, porque este gobierno no repite los errores del pasado”, afirmó la senadora.

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