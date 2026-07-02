El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia

El abogado penalista Iván Cancino, quien fue una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia y del Derecho en el gobierno entrante.
Este medio conoció, de fuentes cercanas al penalista, que su nombramiento se anunciará en las próximas horas.
Entre los principales desafíos de esta cartera está la materialización de las propuestas de justicia anunciadas por el presidente electo durante la campaña, como la construcción de 10 megacárceles, un proyecto cuya viabilidad ha generado debate.
Su nombre no es nuevo en la opinión pública. Ejerciendo su profesión como litigante, Cancino cuenta con más de dos décadas de trayectoria.
A lo largo de su carrera, se ha destacado por asumir la defensa de políticos, empresarios y altos funcionarios en varios de los procesos más mediáticos del país, especialmente en casos de corrupción, contratación estatal y delitos contra la administración pública.