Estas son las seis condiciones que pide Restrepo a Petro para formalizar el empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicó una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para pedirle seis condiciones que permitan empezar formalmente el empalme con el gobierno De la Espriella. Vale recordar que el empalme lo está liderando Restrepo. El proceso, denominado “Empalme Anticorrupción” se viene preparando hace meses, reunió a más de 1.300 personas y, en ese camino, el vicepresidente electo ha dicho que revisarán con lupa 22 sectores. Le puede interesar: “Se buscará información oculta y cifras maquilladas”: José Manuel Restrepo revela detalles del proceso de empalme

La carta de Restrepo a Petro

En la carta habla de iniciar el proceso con “serenidad y firmeza”, y usa frases como “el Estado no pertenece a los gobiernos, sino a los colombianos” o “la patria no puede ser tratada como botín de facciones ni como propiedad transitoria de un proyecto político”. También deja claro que se ha invitado al proceso a la Procuraduría y a la Contraloría para “asegurar el cabal desarrollo de las actividades señaladas”. Cabe recordar que si alguien participa del empalme por fuera de instituciones como esa, no se le paga. “Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada en las urnas. Ese es nuestro compromiso: un empalme ejemplar, transparente y con el rigor que el país exige en este momento”, escribió Restrepo.

Las seis condiciones

Restrepo sintetizó las exigencias al gobierno Petro en seis condiciones. 1. Activar el equipo coordinador designado por Petro. Este lo encabeza el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por lo que se pide que el alto funcionario “entre en contacto con el canal institucional permanente dirigido por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo”. 2. Dar la instrucción de que cada ministerio, departamento administrativo u otras entidades del orden nacional designe a dos servidores públicos para actuar como enlaces institucionales que faciliten la coordinación técnica, documental, operativa y de agendas de reuniones del proceso. Le puede interesar: De la Espriella anunció empalmes regionales y reveló apoyo de US$60 millones del BID 3. Que lo anterior sea “sin perjuicio de la debida intervención y de las responsabilidades a cargo de los respectivos representantes legales de dichas entidades”. En otras palabras, se refiere que habrá vigilancia, pero que los funcionarios de Petro son responsables de lo que ocurra en las entidades hasta el final del Gobierno. 4. Restrepo pide establecer mecanismos “homogéneos” para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional. Es decir, que la información se entregue de manera estandarizada, con un mismo formato u orden. 5. Pide dar la instrucción de que con cada entidad se acuerde un cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos necesarios durante el periodo de empalme. 6. Hace un llamado a especificar criterios “adecuados” de manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Hasta ahora no ha habido respuesta de Petro.

Análisis de experta

Para analizar el contenido de esta carta, EL COLOMBIANO habló con Dora Ramírez Vallejo, profesora de Análisis del Discurso Político en las universidades Eafit y Bolivariana. Primero se refirió al tono de la carta. “Muestra una disminución del lenguaje combativo que caracterizó buena parte de la campaña, aunque cabe la precisión de que en este momento Abelardo de la Espriella tiene el estatus de presidente electo, todavía no es presidente en ejercicio. En este momento está transitando entre dos posiciones distintas”, dijo Ramírez. En ese sentido, agregó, “como candidato necesitó construir un antagonismo para diferenciarse de sus competidores y movilizar apoyos; como presidente electo está comenzando a proyectar una imagen de gobernabilidad, donde cobran mayor importancia la institucionalidad y la responsabilidad en la transición”. La experta también dio una lectura de que sea Restrepo quien firma la carta y lidera el proceso de empalme. “En ese sentido, es muy significativo que sea José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, quien lidere públicamente el proceso de empalme. Durante toda la campaña, Restrepo ocupó un lugar distinto al de Abelardo: el del profesor, el economista y el técnico, una figura con un discurso asociado a la moderación, la gestión y la capacidad administrativa”. A pesar de lo anterior, Ramírez dijo que “todavía es temprano para afirmar que existe un cambio definitivo en el estilo comunicativo del nuevo gobierno. Este tipo de mensajes responden a un momento institucional muy específico, el empalme presidencial, donde el lenguaje suele ser necesariamente más moderado y protocolario”. Y concluyó que la verdadera prueba en cuanto al lenguaje de la dupla De la Espriella-Restrepo vendrá tras la posesión. “La verdadera prueba vendrá a partir del 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma plenamente la Presidencia de Colombia junto con su equipo de gobierno. Después de ese momento se podrá ver si este tono más institucional e inclusivo se consolida como una característica de su forma de gobernar o si, por el contrario, reaparecen marcos de confrontación para enfrentar las tensiones propias del ejercicio de gobernar”.