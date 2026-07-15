Iván Cepeda y Aída Quilcué no asistieron a recibir sus credenciales al Congreso: enviaron delegados

Iván Cepeda y Aída Quilcué obtuvieron sus escaños en el Congreso por el Estatuto de la Oposición, que garantiza una curul en el Senado para el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar y otra en la Cámara de Representantes para quien lo acompañó en la fórmula vicepresidencial. Pese a esto, ninguno de los dos asistió personalmente a la ceremonia de entrega de credenciales. La decisión de los dirigentes del Pacto Histórico de no presentarse al acto del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó críticas en diferentes dirigentes políticos que interpretaron el gesto como “una contradicción” frente a su postura sobre la legitimidad del nuevo gobierno. Entérese: ¿Iván Cepeda puede ser senador si no reconoce a De la Espriella como presidente? Esto dicen expertos La ceremonia de entrega de credenciales a los 103 senadores elegidos para el periodo 2026-2030, realizada el día de ayer martes 14 de julio, derivó en un debate político tras la ausencia de Iván Cepeda y Aída Quilcué, que en su lugar, delegaron el trámite en la activista Erika Isabel Prieto.

Así reaccionaron las figuras políticas a la ausencia de Iván Cepeda y Aída Quilcué:

Uno de los primeros en reaccionar fue el representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero, quien calificó la ausencia de Cepeda como una contradicción frente al llamado a la “desobediencia civil” que ha promovido ese sector político. “Iván Cepeda no fue capaz de presentarse a recibir la credencial como senador de la oposición y delegó a otra persona para hacerlo. Esa “desobediencia civil” del solemne golpista es una farsa”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Otro de los pronunciamientos fue el del representante Juan Daniel Peñuela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quien aprovechó la ausencia de Cepeda para cuestionar su asistencia al Congreso. “@IvanCepedaCast sigue en las mismas! Si no asiste a recibir la credencial de Senador, con razón es de los que poco asiste al @SenadoGovCo”, escribió en X.

También se pronunció el representante antioqueño Juan Espinal, del Centro Democrático, quien sostuvo que el retiro de las credenciales implica el reconocimiento de las instituciones electorales y del resultado de las elecciones presidenciales. “Delegada para recibir las credenciales como senador de @IvanCepedaCast y representante de @aida_quilcue. Con ese acto, queda claro que reconocen la elección de Abelardo de La Espriella como Presidente de todos los colombianos”, señaló el legislador en la misma red social. Entérese: Estos son los 11 proyectos que el Centro Democrático presentará al Congreso el 20 de julio

Las críticas también por parte de la senadora María Clara Posada, cuestionaron el discurso del progresismo frente a la institucionalidad y rechazó los llamados a la desobediencia civil. “Ivan Cepeda emplea la combinación de las formas de lucha del marxismo. Mientras tilda de ilegitimo al gobierno electo e invitan al “pueblo” a “movilizarse” y a la “desobediencia civil” (un eufemismo para volver a incendiar el país como en 2021)”, publicó la congresista acompañada del video en donde se evidencia la ausencia del senador.

La tensión política se da en consecuencia de la segunda vuelta presidencial, donde Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por 250.830 votos, según el escrutinio oficial. Obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), mientras que Cepeda alcanzó 12.708.712 votos (48,70%). La diferencia fue de 0,96 puntos porcentuales.

Tras finalizar la entrega de credenciales, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, señaló que con este acto la autoridad electoral cumplió uno de sus principales compromisos institucionales al oficializar la conformación del Senado para el periodo 2026-2030. Durante su intervención, afirmó: “Hacer entrega formal de estas credenciales es un acto de responsabilidad, estas curules son derivadas del esfuerzo de cada uno de ustedes, de las regiones y de sus partidos”. Además, sostuvo que el proceso fue el resultado de “una dedicación conjunta”. El magistrado Cristian Quiroz, también defendió la institucionalidad electoral y aseguró que ”Colombia cuenta con el sistema electoral más sólido y confiable de América Latina”, sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos que desde distintos sectores del Gobierno saliente y del Pacto Histórico se han hecho al sistema electoral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral han defendido la transparencia del proceso y han insistido en que el escrutinio contó con mecanismos de auditoría, testigos electorales, observación nacional e internacional y altos niveles de coincidencia entre el preconteo y los resultados oficiales. Siga leyendo: Juez ordena a Petro retractarse de sus señalamientos contra el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, ¿qué dijo?

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