Nuevo tropiezo en el CNE: uno de los conjueces del caso Iván Cepeda se declaró impedido y crece la incertidumbre

Persiste la incertidumbre y el enredo alrededor de la eventual participación del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta interpartidista de sectores de izquierda el próximo 8 de marzo.

Si bien este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para adoptar una determinación y tuvo que elegir conjueces para lograr mayorías, no cesan las dificultades. En la madrugada de este martes se conoció que uno de los ungidos para dirimir el conflicto se declaró impedido. Le puede interesar: Altus Baquero, el magistrado del CNE que habría volteado su voto para salvar a Cepeda en consulta interpartidista

¿Quién es Alejandro Sánchez y por qué se declaró impedido en el caso Cepeda?

Se trata del abogado y especialista en Derecho Administrativo Alejandro Felipe Sánchez Cerón, quien es considerado cercano al Centro Democrático y quien fue abogado del condenado contratista Emilio Tapia en el caso Centros Poblados. No obstante, se tuvo que declarar impedido debido a que integró la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso contra Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos y en el que el jefe del Centro Democrático resultó absuelto. “Esta coincidencia fáctica –haber participado profesionalmente en un proceso judicial en el que una de las partes coincide con el sujeto directamente afectado por la decisión administrativa–, refuerza la necesidad de examinar la situación desde una perspectiva amplia de imparcialidad, particularmente en su dimensión aparente, a fin de evitar cualquier cuestionamiento razonable sobre la objetividad del funcionario llamado a decidir”, explicó Sánchez.

El limbo jurídico: Conjueces desaparecidos y magistrados en India

Aunque este martes a partir de las 3:00 de la tarde está citada la Sala Plena del CNE para definir si Cepeda puede participar o no, sería necesario que previamente haya un nuevo sorteo para elegir un conjuez. Además, al parecer el magistrado Altus Baquero –quien a última hora cambió su voto– habría viajado a India.

Por otro lado, se conoció que el otro conjuez, Manuel Antonio Avella Mendoza (quien es afín al Partido Liberal) no ha podido ser contactado por los magistrados del CNE. El magistrado Baquero votó a favor de una ponencia en la que sectores petristas en el organismo daban vía libre a la participación de Iván Cepeda en la denominada consulta del “Frente por la Vida”, promovida por sectores de izquierda de cara a las elecciones presidenciales. Además: Caso Iván Cepeda: ¿Está inhabilitado para participar en la consulta de marzo?

¿Iván Cepeda está inhabilitado para las elecciones presidenciales?

El galimatías jurídico está relacionado con una posible inhabilidad en la que estaría inmerso el candidato presidencial por haber participado previamente en una consulta del Pacto Histórico, cuya naturaleza –partidista o interpartidista– sigue en disputa. La ley es tajante: un candidato no puede participar en más de una consulta de carácter interpartidista. A la luz de ello, el congresista tendría que ir directamente a primera vuelta y no medirse en el mecanismo. Lo cierto es que las cuentas al iniciar la jornada de este lunes en el CNE parecían decantadas en contra de los intereses de Cepeda. Solo tres de los nueve togados estaban a favor de su participación. Se trata precisamente de quienes construyeron la ponencia positiva: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez, considerados todos cercanos al Pacto Histórico.

Sin embargo, sorpresivamente Baquero –afín al Partido Liberal, hoy declarado en independencia al Gobierno de Gustavo Petro–, decidió adherir a ese grupo, dejando las cuentas así: cinco en contra de que Cepeda participara en la consulta y cuatro a favor de su inclusión.