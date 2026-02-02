x

¿Al fin Cepeda podrá participar en la consulta de marzo? Radican ponencia en el CNE y este lunes se define qué sigue

El documento presentado estuvo a cargo de tres magistrados considerados cercanos al petrismo.

  • Se tiene estipulado que hoy el Consejo Nacional Electoral tome una decisión sobre si Cepeda puede o no participar en la consulta de este 8 de marzo. Foto: Colprensa.
    Se tiene estipulado que hoy el Consejo Nacional Electoral tome una decisión sobre si Cepeda puede o no participar en la consulta de este 8 de marzo. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En la noche de este domingo, los tres magistrados del Consejo Nacional Electoral designados para analizar la participación de Iván Cepeda en la consulta de marzo radicaron la ponencia en la que se evaluará si puede o no participar en dicho proceso.

El estudio es positivo para Cepeda. Los magistrados encargados de elaborar la ponencia son cercanos al petrismo y, hasta el momento, la interpretación de los funcionarios es que Iván Cepeda sí podría participar en la consulta del próximo 8 de marzo.

De ser así, se enfrentaría en las urnas a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, en la consulta denominada ‘Frente por la Vida’. Esto, con el fin de escoger al candidato de la izquierda que iría a la primera vuelta presidencial.

La decisión

El documento, que se esperaba estuviera listo el sábado pero que, debido a demoras, fue aplazado hasta la noche del domingo, será estudiado este lunes 2 de febrero, cuando se espera que finalmente se tome una decisión.

La ponencia cuenta con las firmas de los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, considerados cercanos al petrismo.

La ponencia que estudiará el CNE buscaría “negar, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano Iván Cepeda Castro a la consulta denominada Frente por la Vida”.

El argumento de los magistrados para aceptar la participación del candidato Iván Cepeda es que la consulta previa realizada en octubre del año pasado habría sido una consulta interna del Polo Democrático.

No obstante, la congresista Katherine Miranda presentó un documento que sería la prueba de que la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre del año pasado fue interpartidista. Para sustentar su posición, la representante presentó un documento de la Registraduría, en el que se establece que, efectivamente, la consulta fue realizada en esa modalidad.

“Hoy estoy citada al mediodía ante el Consejo Nacional Electoral por la demanda que presentamos contra la participación de Iván Cepeda en una consulta del 8 de marzo”, afirmó Miranda en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Además, la representante aseguró que “aquí está la prueba: ellos mismos solicitaron participar en una consulta interpartidista para definir candidatura. Las consultas son vinculantes. No se repiten según conveniencia”, señaló, al tiempo que expresó su expectativa frente a la decisión del CNE: “Hoy confío en que los magistrados hagan respetar la ley”.

El debate

Esta ponencia servirá como base para la discusión que se llevará a cabo este lunes, 2 de febrero, en el Consejo Nacional Electoral. Se espera que el debate se dé en la Sala Plena y que la decisión se adopte en audiencia pública.

En días pasados ya se había anunciado que los nueve magistrados convocaron a una audiencia pública para escuchar las últimas posiciones sobre la validez de esta nueva aspiración.

Posterior a esta diligencia, el tribunal votará la decisión final: definir si Cepeda debe presentarse directamente a la primera vuelta presidencial o si está facultado para competir nuevamente en la consulta de marzo.

Ante la posibilidad de un fallo desfavorable, el equipo de Iván Cepeda ya trazó su hoja de ruta legal y política. El candidato presidencial anunció que interpondrá “tutelas y otros recursos jurídicos” para defender su derecho a participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

El desenlace aún es incierto. No obstante, desde su campaña se ha planteado la opción de responder, en caso de ser una decisión negativa, con jornadas de movilización en las calles y acciones de tutela.

Estas movilizaciones estarían previstas para este martes y coincidirían con la reunión que sostendrá Gustavo Petro con Donald Trump en la Casa Blanca.

Además del caso de Cepeda, el CNE podría pronunciarse sobre la situación de Daniel Quintero, quien insiste en participar en la consulta pese a que su aspiración fue rechazada por la Registraduría. El exalcalde confía en que los magistrados reviertan esa decisión y le permitan regresar a la contienda.

