Hidroeléctrica Urrá apaga turbinas para frenar inundaciones: caudal del río Sinú se multiplicó por cinco

La Central Hidroeléctrica Urrá I enfrenta una situación sin precedentes. Ante el aumento progresivo y acelerado de los aportes de caudal al embalse, la empresa informó que fue necesario elevar las descargas al río Sinú y reducir la generación de energía para controlar los niveles de agua y mitigar riesgos de inundación. Según explicó la compañía, los primeros días de febrero presentaron un comportamiento hidrológico completamente atípico.



Entérese: ¿Qué hacemos con la quebrada La Presidenta en El Poblado? La alerta está desde hace 19 años Este mes hace parte, históricamente, de la temporada seca —entre diciembre y abril— y suele ser el más seco en la cuenca alta del río Sinú. Sin embargo, desde que existen registros en la central, que datan de 1960, no se había observado una situación similar en febrero.

Pese a este escenario adverso y sin precedentes para la época, la hidroeléctrica Urrá aseguró que mantiene el control de la operación del embalse.

Un fenómeno atípico que afecta a Córdoba y otras regiones del país

La hidrología extraordinaria no se limita al área de influencia directa del embalse. De acuerdo con la información conocida, esta creciente inusual se presenta en la cuenca alta del río Sinú, en gran parte del departamento de Córdoba, así como en otras zonas de la Costa Atlántica y del país, lo que evidencia un fenómeno de alcance regional. Pese a este escenario adverso y sin precedentes para la época, la empresa Urrá aseguró que mantiene el control de la operación del embalse. En ese sentido, desmintió versiones que señalan una supuesta pérdida de control o fallas operativas en la gestión de la creciente.

El caudal se multiplicó por cinco en solo 36 horas

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) confirmó la magnitud del fenómeno tras sus monitoreos técnicos. Entre la madrugada del 1° y el 2 de febrero, el caudal de entrada al embalse pasó de 500 metros cúbicos por segundo (m³/s) a más de 2.500 m³/s en apenas 36 horas, superando en más de cinco veces los valores previamente observados. Desde el punto de vista energético, el incremento también fue excepcional. El 1° de febrero de 2026, el embalse recibió aportes equivalentes a 16,49 gigavatios hora (GWh) diarios, cifra que representa cerca del 1.194% del promedio histórico. Para la Anla, estos valores están completamente fuera del comportamiento normal del río Sinú. Más noticias: ¿Hasta cuándo irán las intensas lluvias de los últimos días en Colombia? Este es el pronóstico del clima El análisis técnico concluye que este aumento de caudales corresponde a una creciente hidrológica asociada a factores regionales en la cuenca y no a una situación operativa regular del proyecto hidroeléctrico.

Plan de contingencia y medidas para mitigar la creciente

La Anla recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, el Proyecto Hidroeléctrico Urrá I es responsable de implementar el Plan de Contingencia en casos de crecientes como el actual. Esto incluye el reporte de los hechos en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea y la demostración de las alertas emitidas a las comunidades y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por ahora, el proyecto activó dos estrategias operativas principales: la reducción y ajuste de la generación de energía para limitar las descargas por turbinación, y la operación de compuertas y del rebosadero con el fin de atenuar la creciente. A pesar de estas acciones, en los municipios aledaños al embalse persisten inundaciones y daños asociados al exceso de agua.



Preguntas frecuentes sobre el tema: