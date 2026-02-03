Hidroeléctrica Urrá apaga turbinas para frenar inundaciones: caudal del río Sinú se multiplicó por cinco

La Central Hidroeléctrica Urrá I enfrenta una situación sin precedentes. Ante el aumento progresivo y acelerado de los aportes de caudal al embalse, la empresa informó que fue necesario elevar las descargas al río Sinú y reducir la generación de energía para controlar los niveles de agua y mitigar riesgos de inundación.
Según explicó la compañía, los primeros días de febrero presentaron un comportamiento hidrológico completamente atípico.
Este mes hace parte, históricamente, de la temporada seca —entre diciembre y abril— y suele ser el más seco en la cuenca alta del río Sinú. Sin embargo, desde que existen registros en la central, que datan de 1960, no se había observado una situación similar en febrero.