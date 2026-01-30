Petro habría firmado 85.000 contratos de prestación de servicios por $5,1 billones en un solo mes

La controversia por el incremento acelerado de la contratación estatal en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías no para. Hace tan solo unas horas, se conoció que el Gobierno nacional habría firmado más de 85.000 contratos de prestación de servicios por un valor cercano a los $5,1 billones solo entre el 1 y el 28 de enero.
Las cifras se suman a las denuncias previas en distintas entidades, entre ellas el Ministerio del Trabajo, el Dapre, el Fondo de MinIgualdad, la Cancillería, entre otros.
Justamente, la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal y el gasto público durante el periodo electoral, entrará a regir plenamente desde hoy, razón por la cual distintos sectores han advertido sobre una “avalancha” de contratos suscritos a contrarreloj.