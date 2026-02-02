Gobierno radicó proyecto que tumbaría las plataformas de movilidad y sancionaría incluso a quienes usen el servicio

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca fortalecer la supervisión sobre los servicios de movilidad en el país.

Sin embargo, el contenido del proyecto ha generado fuertes reacciones por parte del sector digital y de plataformas, que advierten impactos profundos sobre la operación de aplicaciones de transporte con vehículos particulares.

El gremio Alianza In Colombia lanzó una advertencia pública sobre los efectos que podría tener el Proyecto de Ley en el ecosistema de las plataformas de movilidad digital, al señalar que su contenido lo que busca es eliminarlas y pone en riesgo los ingresos de 1,2 millones de conductores y limitaría las opciones de transporte de millones de usuarios en el país.

El pronunciamiento se conoce después de que el Gobierno radicara la iniciativa en el Congreso y se convierte en la reacción más fuerte del sector frente a una propuesta que, según el gremio, endurece el régimen sancionatorio hasta el punto de volver inviable la operación de plataformas de movilidad con vehículos particulares.

De acuerdo con Alianza In Colombia, en Colombia más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de este tipo de aplicaciones y más de 21 millones de usuarios recurren a ellas de manera habitual para movilizarse.