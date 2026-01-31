El CNE definirá en sesión extraordinaria el futuro electoral de Iván Cepeda en la consulta presidencial

Contra el reloj y en medio de una intensa controversia jurídica, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá este sábado 31 de enero a las 6:00 p.m., para tomar una importante decisión con respecto al candidato presidencial Iván Cepeda.

El objetivo central será determinar si el senador Iván Cepeda puede participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’ el próximo 8 de marzo, tras haber resultado ganador en una jornada similar el pasado 26 de octubre.

La responsabilidad de elaborar la ponencia recae sobre tres magistrados: Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry.

Mientras que Márquez y Velásquez llegaron al tribunal nominadas por sectores de izquierda, Echeverry, aunque propuesto por Colombia Justa Libres, cuenta con antecedentes ligados al Pacto Histórico como vigilante electoral en 2022 y exdirector de democracia del Ministerio del Interior.

El equipo fijó como plazo máximo las 4:00 p. m. de este sábado para que las partes interesadas entreguen los argumentos finales. A pesar de la cercanía política de los ponentes con el sector del candidato, se advierte que al interior del tribunal no existiría el consenso necesario ni los votos suficientes para avalar que el senador aparezca en un nuevo tarjetón.