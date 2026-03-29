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‘Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés, confirmó Medicina Legal

Medicina Legal confirmó que Iván Mordisco no murió en bombardeo en Vaupés, tras identificar seis cuerpos y descartar presencia del jefe disidente.

  • Iván Mordisco no murió en bombardeo en Vaupés, Medicina Legal descarta muerte del jefe disidente de las Farc en Colombia. FOTO: Cortesía.
    Iván Mordisco no murió en bombardeo en Vaupés, Medicina Legal descarta muerte del jefe disidente de las Farc en Colombia. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
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El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este domingo 29 de marzo que Néstor Gregorio Vera, conocido como alias ‘Iván Mordisco’, no murió en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en el departamento de Vaupés.

La conclusión se da tras la identificación oficial de los seis cuerpos que llegaron a la entidad, en los cuales no aparece el nombre del principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc.

Este dato despeja las versiones que circularon en las últimas horas sobre la posible muerte del jefe guerrillero en medio de la ofensiva militar en esa región del país.

Lea más: La historia de terror de “Iván Mordisco”, quien huyó de la muerte por tercera vez

Identificación de cuerpos en Vaupés: quiénes son los fallecidos tras operación militar

La confirmación se produjo luego de que concluyeran los análisis forenses a los seis cuerpos que ingresaron el pasado 28 de marzo a las 2:00 de la mañana, trasladados desde San José del Guaviare.

Según Medicina Legal, las víctimas corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, quienes, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados a estructuras armadas ilegales que fueron blanco de la operación.

Gracias al trabajo de tres equipos interdisciplinarios, se logró identificar plenamente a cuatro de los fallecidos:

-Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años.

-Claudia Yaneth Valencia, de 26 años.

-Angelin Andrea González Córdoba, de 18 años.

-Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años.

Comunicado de Medicina Legal.
Comunicado de Medicina Legal.

Tras la verificación de estos registros, se estableció que ninguno corresponde a alias ‘Iván Mordisco’, descartando de manera definitiva su presencia entre los abatidos.

Siga leyendo: Por segunda vez le incautaron la gafas a “Iván Mordisco”, pero él se volvió a escapar

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